Ahora

Servicio militar

La mili regresa con fuerza a Europa: Francia baraja sumarse a los países que la implementarán

El contexto Francia podría unirse a Bélgica, que quiere reclutar a jóvenes voluntarios ofreciéndoles 2.000 euros al mes; o a Alemania, que plantea una mili que podría convertirse en obligatoria si no hay candidatos.

Imagen de archivo. Un soldado del ejército francés participa en un ejercicio militar conjunto entre la Fuerza de Autodefensa de Japón.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Francia podría anunciar este mismo jueves recuperar recuperar de manera voluntaria y remunerada la mili. No es el único país europeo que optaría por esta iniciativa. Bélgica quiere reclutar jóvenes voluntarios ofreciéndoles 2.000 euros al mes y Alemania también plantea una mili voluntaria, aunque señalando que si no hay candidatos podría ser obligatoria.

Durante casi 30 años, nadie que no sea un profesional de la guerra ha llevado el uniforme militar en Francia, pero los tiempos, según señala el presidente Emmanuel Macron, se han puesto "peliagudos".

"En el mundo que vivimos lleno de incertidumbres, de tensión creciente, si queremos vivir seguros hay que disuadir al otro de venir", ha indicado el presidente francés.

No hace falta nombrar el miedo, se llama Rusia y es precisamente un conflicto de larga duración con este país lo que introduce factores nuevos para desempolvar el servicio militar ciudadano que enterró Jacques Chirac en 1996.

"Se preparan para ampliar mucho más rápidamente sus ejércitos. Hasta ahora eran ejércitos para operaciones asimétricas de baja intensidad", ha explicado Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'.

Por eso se espera que Macron anuncie este jueves un nuevo sistema para que, durante diez meses, miles de jóvenes se formen en el arte de la guerra para poder aumentar su bolsa de posibles reservistas.

De esta forma, Francia podría seguir la estela de Alemania o Bélgica. En ambos países los jóvenes cobrarán alrededor de 2.000 mil euros mientras se estén formando militarmente, y el Estado podrá llamarlos a filas si hace falta.

Con una Europa asustada, una mayoría de los franceses a favor de esta mili voluntaria y una juventud precaria, puede que el traje de camuflaje comienza a resultar hasta seductor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Supremo
  2. La jueza de la DANA solicita al dueño del Ventorro la factura de la comida de Mazón con Vilaplana y una fotografía del reservado
  3. La Audiencia Nacional mantiene de momento a Jordi Pujol en el juicio pese a su estado de salud
  4. El CIS catalán pronostica una victoria electoral del PSC y un empate técnico entre Aliança Catalana y Junts
  5. Ucrania y EEUU acercan posturas con un plan de paz "perfeccionado" para acabar con la invasión de Rusia
  6. La Policía desvela los diez fugitivos más buscados en España: un asesino, agresores sexuales y narcotraficantes