Ayuso visita al papa León XIV sin hablar de política y con la "unidad" como fin del viaje del pontífice a España

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha hecho saber al papa que cuando llegue a Madrid encontrará "vida en la calle, apertura, mestizaje y alegría". Porque opina que "España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato las diferencias".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, enfatizando que su encuentro no abordó temas políticos, sino la unidad y la celebración de la visita del pontífice a España. Ayuso destacó que el papa encontrará en Madrid un ambiente de "vida, apertura y alegría", subrayando que España es un país que sabe dejar de lado las diferencias para celebrar. Además, Ayuso entregó al papa un regalo que incluía fotos de tradiciones católicas y dulces típicos. La presidenta expresó su deseo de que el papa se sienta orgulloso de España y destacó la capacidad de Madrid para acoger eventos y personas de todo el mundo.

Nada de política. Así ha resumido Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, su audiencia de este lunes con el papa León XIV. Porque Ayuso ha querido dejar claro que la finalidad del viaje del pontífice a España, previsto para este sábado 6 de junio, es la de generar unidad.

La presidenta madrileña del PP ha sido la última personalidad pública que ha viajado hasta el Vaticano para visitar al papa León XIV. Antes, hizo lo propio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, la semana pasada ambos tuvieron un encuentro, una audiencia oficial para preparar la visita del santo padre a nuestro país.

Porque Ayuso ha querido hacerle saber al papa que cuando llegue a Madrid encontrará "vida en la calle, apertura, mestizaje y alegría". Porque, aunque no suele opinar esto, la presidenta popular ahora considera que "España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato las diferencias".

"Hemos estado hablando de la ilusión que nos produce a los españoles su visita, entrando por Madrid y luego Barcelona y Canarias, y que estamos entusiasmados con su llegada y llevamos tiempo preparándola con cariño e ilusión", ha reconocido Ayuso a los medios a su salida de la audiencia con el papa.

Pero, aunque han estado cerca de una hora juntos, Ayuso y León XIV no han hablado de política. Solo le interesa hablar de la "unidad". "España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias y buscar y celebrar en esa unidad, y creo que eso es lo que vamos a vivir y es el mensaje que él se va a llevar", ha insistido.

Tras la reunión entre el papa y el presidente del Gobierno, pronto supimos los asuntos que habían tratado, temas de calado como la migración, los peligros de la inteligencia artificial y otros desafíos globales como las guerras que enfrenta el mundo. De hecho, en más de una ocasión el santo padre ha felicitado a España por sus decisiones en política internacional, como en el genocidio de Israel en Gaza.

Ante la insistencia de las preguntas de la prensa, la popular ha sido tajante. Ha explicado que no ha hablado de la situación política de España con el pontífice, porque su conversación con León XIV se ha centrado en lo importante, en "cómo en Madrid se vive la fe y los valores católicos". "Somos una región que sabe celebrar grandes eventos, llena de gentes de todas las procedencias, de todas las edades, y es un Madrid que va a celebrar con él y que sabe acoger a ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que van a venir estos días", ha explicado.

Además, Ayuso ha aprovechado su visita para hacerle un regalo al pontífice: una colección de fotos de las tradiciones católicas de la Comunidad de Madrid, sin olvidarse de algunos dulces típicos y de la medalla internacional de la región. "Es nuestra máxima distinción en señal de agradecimiento por su visita. Para nosotros es una absoluta alegría y un orgullo".

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