La UDEF vincula un pago de 10.000 euros en el que habría mediado Julio Martínez con el rescate de Plus Ultra: "10K done"

Los detalles La Policía, a tenor del informe, considera que dicha respuesta de Julio Martínez a Rodolfo Reyes "pone de manifiesto la confirmación de un pago de 10.000 euros". Fuentes del Gobierno a laSexta señalan que esa frase no se refiere a dinero.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado un informe al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sobre un supuesto pago de la empresa Análisis Relevante a Corpoestructura, vinculado al rescate de 53 millones de euros recibido por Plus Ultra en 2021. El documento incluye una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez, gestor de fondos de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el nombramiento de Julián Mateos en la SEPI. La Policía interpreta un mensaje como confirmación de un pago de 10.000 euros, aunque fuentes del Gobierno afirman que no se refiere a dinero. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige pruebas de presión a un funcionario para considerar tráfico de influencias.

La Unidad de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) refiere en el informe entregado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un supuesto pago de la empresa Análisis Relevante a la compañía Corpoestructura que estaría vinculado al rescate de 53 millones de euros que recibió la compañía en 2021.

El informe recoge una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez, supuesto gestor de fondos de José Luis Rodríguez Zapatero y dueño de la empresa Análisis Relevante, en el que se comparte una información sobre el nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, que aprobó el rescate bajo el título: "La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra".

Una vez reenviada dicha noticia, Reyes pregunta a los pocos minutos a Julio Martínez Martínez si lo conoce. "10k done", responde.

Para la Policía, dicha respuesta "pone de manifiesto la confirmación de un pago por un importe de 10.000 euros".

El informe recoge que, según un correo intervenido en el procedimiento, Análisis Relevante y Corpoestructura firmaron el 1 de abril de 2021 un contrato de prestación de servicios por asesoramiento por un periodo de 40 meses y unos honorarios mensuales de 10.000 euros más IVA, hasta alcanzar los 484.000 euros.

"No se refiere a dinero"

Sin embargo, fuentes del Gobierno a laSexta señalan que esa cifra que se lee en los mensajes "no se refiere a dinero o un tema monetario". También inciden en que Mateos fue nombrado en agosto de 2021 al frente del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas de la SEPI y el rescate fue en marzo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para que exista tráfico de influencias tiene que acreditarse una presión a un funcionario concreto para que adopte una resolución administrativa injusta con la que se beneficie a un tercero.

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