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Pilar Rodríguez y el presidente del fondo de la SEPI, los otros señalados en la trama Plus Ultra: "La fiscal jefa es amiga"

Los detalles En el informe de la UDEF aparecen ambos nombres y también el de la mercantil Mimo Advisors SL, vinculada al exministro José Blanco y al empresario chino conocido como 'Miguelito Duch'.

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El informe de la UDEF tiene más nombres además del de José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene más señalados aparte del que fuera presidente del Gobierno. Junto a él, y sus hijas, hay otros señalados como Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, y Julián Mateos, presidente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.

En el caso de la primera, la UDEF cree que los mensajes de varios de los implicados en el caso reflejan intentos de frenar la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra. "La fiscal jefa es amiga", dice el abogado Miguel Palomero.

Porque habla de "cortar esto". De hacer "un Kitchen Gabinet". Finalmente, la Fiscalía terminó apoyando el desbloqueo de 34 millones del préstamo al no hallar indicios de delito.

Pilar Rodríguez, además, fue directora general de Justicia con Zapatero y estuvo implicada junto a Álvaro García Ortiz en la causa por la filtración sobre González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

El otro cargo de la SEPI que aparece en el sumario, Julián Mateos, lo está en base a una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y Julio Martínez. En la misma, se puede leer la frase "10K done", que la Policía considera como la confirmación de un pago de 10.000 euros que la empresa Corpoestructura, vinculada a Rodolfo Reyes, habría hecho por un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante, la firma de Julio Martínez.

Además de los 2,5 millones que habrían cobrado Zapatero y sus dos hijas, la UDEF añade el abono de tres transferencias por un importe total de 104.410 euros, remitidas por la mercantil Mimo Advisors SL, vinculada al exministro José Blanco y al empresario chino conocido como 'Miguelito Duch'.

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