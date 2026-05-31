Un avión del Ejército lleva a Barcelona uno de los papamóviles que utilizará León XIV en su visita a España

Los detalles A seis días de que su santidad llegue a nuestro país, ya está todo en marcha. Este domingo ha llegado a la capital catalana uno de los dos vehículos que usará el papa.

León XIV utilizará dos papamóviles durante su visita a España, uno de los cuales ya ha llegado a Barcelona en un avión del Ejército, según informó la Policía Nacional. La colaboración con el Ejército del Aire es crucial para la logística de seguridad del viaje del Pontífice, que recorrerá más de 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. La visita comenzará el 6 de junio en Madrid y concluirá el 12 de junio en Gran Canaria, desde donde partirá hacia Roma.

Uno de los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a España ha aterrizado este domingo en Barcelona, según ha informado la Policía Nacional en su cuenta de X.

El vehículo se encuentra custodiado por la Policía Nacional, que también ha informado en su publicación que la colaboración con el Ejército del Aire está siendo "fundamental" para la logística del dispositivo de seguridad de la visita del Pontífice a España.

Por su parte, el Ejército ha informado de que el vehículo ha llegado a España "a bordo de un A400M del Ala 31" y también ha agradecido a la Policía Nacional "la colaboración y las coordinaciones".

El papa iniciará esta próxima semana su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros, si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos.

La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio, cuando el avión en el que viaja el Pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. El martes 9 de junio, León XIV partirá en avión a las 11:10 hacia Barcelona, cuya llegada está prevista a El Prat a las 12:25 horas, donde estará hasta el jueves 11 de junio.

Ese mismo día se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10:50 horas, y partirá hacia Roma alrededor de las 15:00 horas del viernes 12 de junio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido