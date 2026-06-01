La Guardia Civil remite a la jueza del caso Supercopa un informe con indicios de delito de blanqueo de capitales contra el capitán Carlos Vico

El expresidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, a su llegada a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid.

Los detalles Según el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, tres de los investigados hicieron entrega directa al capitán de "una cantidad relevante de dinero en efectivo, asumiendo este último, desde ese momento, el control material de los fondos".

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha presentado a la jueza Delia Rodrigo un informe sobre indicios de blanqueo de capitales contra el capitán Carlos Vico Bujaldón, en el marco de la investigación a Luis Rubiales por la Supercopa en Arabia Saudí. El informe detalla que Francisco Javier Martín Alcaide, Alberto López Baeza y Francisco José Hernández Salvador entregaron dinero al capitán, quien lo convirtió en criptoactivos a través de BitBase, con ayuda de sus directivos. Este proceso buscaba evitar rastros bancarios y dificultar la trazabilidad del dinero, característica del blanqueo de capitales.

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha remitido a la jueza de Majadahonda Delia Rodrigo, que investiga a Luis Rubiales por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, un informe en el que se detallan los indicios de delito de blanqueo de capitales contra el capitán de la Guardia Civil Carlos Vico Bujaldón.

El escrito señala que, de las actuaciones practicadas, se desprende que los investigados Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', socio y amigo de Rubiales; Alberto López Baeza y Francisco José Hernández Salvador hicieron entrega directa al capitán de "una cantidad relevante de dinero en efectivo, asumiendo este último, desde ese momento, el control material de los fondos y la responsabilidad sobre su transformación e inversión en criptoactivos".

Tal circunstancia, apunta el informe, no se limitaría a una función meramente instrumental o técnica, sino que sitúa al capitán en "la fase inicial de la operativa económica, esto es, en el momento en que el capital abandona el circuito financiero ordinario y pasa a ser introducido en un sistema alternativo de dificil control institucional; circunstancia compatible con la denominada fase de colocación propia de las dinámicas de blanqueo de capitales".

Conforme a los datos obrantes en la investigación, el mando del instituto armado "procedió a convertir los fondos en criptoactivos a través del Exchange BitBase, utilizando una operativa diseñada para impedir la vinculación entre el dinero y sus titulares reales".

El informe destaca a como "particularmente significativas" las manifestaciones efectuadas por el propio capitán a los inversores, en las que refirió expresamente que "la conversión en efectivo permitiría evitar cualquier rastro bancario o registro formal, subrayando la conveniencia de no asociar a persona alguna con los fondos".

Para ello, contó con la colaboración de los directivos del Exchange BitBase, Adriá Llorens Centellas y Alejandro Fernández Fernández, quienes presuntamente "facilitaron la conversión del dinero en efectivo sorteando la normativa legal".

"Todo ello, valorado en su contexto, no respondería a un mero interés en la privacidad financiera, sino que evidencia una voluntad consciente de dificultar la trazabilidad del dinero, finalidad que constituye un elemento característico de las conductas de ocultación patrimonial vinculadas al blanqueo", señala el informe.

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