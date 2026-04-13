Sánchez defiende al papa tras unas críticas de Trump que el papa desafía: "Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz"

Sánchez pronuncia un discurso en la Universidad de la Academia China de Ciencias en Pekín

El contexto El presidente estadounidense ha acusado a León XIV de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".

Pedro Sánchez ha defendido al papa León XIV frente a las críticas de Donald Trump, destacando su labor por la paz en contraste con quienes fomentan conflictos. Sánchez, actualmente en China, expresó su entusiasmo por la próxima visita del papa a España en junio. También Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha mostrado su apoyo al papa, calificándolo como un referente ético para los católicos. Estas declaraciones surgen tras los comentarios de Trump, quien criticó al papa por su postura en política exterior y delincuencia. León XIV, en respuesta, afirmó no temer a Trump y reafirmó su compromiso con la paz y el diálogo.

Pedro Sánchezha defendido al papa tras las críticas de Donald Trump, y ha indicado que mientras "algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje". "Quien siembra vientos recoge tempestades", ha asegurado el presidente del Gobierno en un mensaje en su cuenta de X.

Sánchez, que se encuentra de viaje en China, ha señalado que será un honor recibir a León XIV en España dentro de unas semanas, en referencia al viaje que realizará el papa del 6 al 12 de junio, en el que visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Un mensaje de apoyo al papa que se une al que realizó hace unas horas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien León XIV es un referente para los católicos, "que debe ser escuchado y respetado", y ha destacado en X que "el cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas "que no merece ser tomado a broma".

Rifirrafe entre Trump y León XIV

Ambos políticos se han pronunciado de esta manera después de que el presidente estadounidense acusara a León XIV de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" que "debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical".

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", ha declarado Trump, que en sus redes sociales ha subido una imagen en la que se le sitúa como el salvador y que posteriormente ha eliminado.

Por su parte, el papa ha respondido este lunes, en declaraciones a los periodistas en el avión que le llevaba de camino a Argelia, en el marco de su gira de diez días por África, que no tiene "miedo" a la administración de Trump.

"No le tengo miedo a la Administración Trump ni a hablar abiertamente del mensaje del Evangelio. No me considero político, no quiero entrar en un debate con él. No creo que que el mensaje del evangelio deba ser malinterpretado como lo hacen algunos", ha indicado el pontífice, que ha asegurado que seguirá "alzando la voz contra la guerra, promoviendo la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas ante los problemas".

"Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos terminar con las guerras y promover la paz y la reconciliación", ha sentenciado.

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