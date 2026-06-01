"Tienes las pupilas que te delatas tú solo": Más Vale Tarde vive un control antidroga de la Guardia Civil desde dentro

Las cámaras de Más Vale Tarde acompañan a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en un control antidroga, donde detienen a varios conductores que dan positivo por estupefacientes. Se enfrentan a sanciones de 1.000 euros y seis puntos.

El pasado año, la DGT multó a 70.000 conductores por circular bajo los efectos de las drogas, la cifra más alta de los últimos años. Por ello, 'MVT en Acción' ha querido acompañar a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante un control antidroga.

Uno de los conductores detenidos reconoce que ha consumido algo tres días antes. Después da positivo por cocaína, opiáceos, metanfetamina, TCH y ketamina.

Esta primera prueba, señala el guardia civil, sería la "indiciaria", que después se manda al laboratorio, que es el encargado de ratificar o no el resultado. Si se ratifica, el conductor se enfrenta a una sanción de 1.000 euros y seis puntos del permiso de conducir.

Otro hombre reconoce a los agentes haber consumido por la mañana. "Tienes las pupilas que te delatas tú solo", le responde el agente. El conductor afirma que hace unos años dio positivo en otra prueba por cocaína y heroína, y en este caso se confirma por cocaína.

Cuando detienen otro coche, el hombre por delante les explica a los guardias civiles que su coche no tiene seguro: "Si quieres multarme ya...". Sin embargo, el agente le explica que seguro tiene, pero le falta la ITV.

El hombre da positivo en alcohol y drogas y tiene que llamar a otro conductor. "Le debes un café por lo menos", le dice el agente.

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