Isabel Díaz Ayuso considera que la Comunidad de Madrid podría gestionar el plan de vacunación contra el COVID-19 mejor que el Gobierno central.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Vozpópuli', en la que ha asegurado que "si no fuera por el Gobierno, tendría al 100% de la población de Madrid vacunada".

En este sentido, ha defendido que Madrid está "'macrovacunando' todos los días a más de 50.000 personas en distintos puntos" de la región. "Lo que tengo claro es que, según nos llegan las vacunas, se van suministrando. Nadie quiere guardarse vacunas para nada porque somos los primeros interesados en que la inmunidad llegue cuanto antes", ha añadido al respecto.

Así se ha pronunciado cuando le han preguntado si se plantea reforzar la atención primaria para vacunar los fines de semana, ya que la comunidad es la séptima en el ranking sobre las vacunas inoculadas en España.

También ha insistido en que pedirá que los ciudadanos menores de 60 años puedan vacunarse con AstraZeneca si así lo desean. Algo que ya apuntaron miembros de su Gobierno, ante la decisión de suministrar esta vacuna a personas de entre 60 y 69 años.

Precisamente, este mismo viernes el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha indicado que Madrid se plantea cerrar algunos centros de vacunación masiva, como el Wanda Metropolitano, el Wizink Center o el Zendal, porque no tienen más información sobre la llegada de nuevas dosis contra el coronavirus.

"A día de hoy, en la Comunidad de Madrid no tenemos información de otras vacunas disponibles más allá de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer. No tenemos información de más. Esta semana hemos puesto unas 270.000 vacunas, para la semana que viene no tenemos más información", ha dicho Zapatero.

Así, según el responsable de la gestión pandémica en Madrid, "con esta información de llegada de vacunas a la Comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos a la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva".