La Comunidad de Madrid se está planteando el cierre de algunos centros de vacunación masiva, como el instalado en el Estadio Wanda Metropolitano, en el Wizink Center o el del Hospital Zendal, si no tienen más información sobre la llegada de dosis contra el COVID-19.

Así lo ha dicho el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, durante la rueda de prensa de este viernes para actualizar la situación epidemiológica de la región. "No tenemos vacunas para esta semana", ha insistido.

"A día de hoy viernes, en la Comunidad de Madrid no tenemos información de otras vacunas disponibles más allá de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer. No tenemos información de más. Esta semana hemos puesto unas 270.000 vacunas, para la semana que viene no tenemos más información", ha dicho Zapatero.

Asi, según el responsable de la gestión pandémica en Madrid, "con esta información de llegada de vacunas a la Comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos a la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva".

"Nos gustaría habilitar alguno más, pero necesitamos más vacunas", ha señalado. "Si no tengo vacunas, no tiene sentido que tenga un dispositivo organizado", ha subrayado.

Al respecto, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha apuntado que la citación para las vacunas se hace con un mínimo de 48 horas.

"Si a lo largo del día de hoy no tenemos información oficial por parte del Ministerio en relación al suministro de vacunas de AstraZeneca, este fin de semana se dejará de citar a las personas para no generar ningún trastorno a partir del miércoles de la semana que viene", ha dicho.

La declaraciones de Zapatero llegan después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya culpado al Gobierno del retraso en la vacunación regional.

"Si no hubiera sido por el consenso con el Gobierno de España yo ya tendría Madrid vacunada al 100%", ha asegurado en una entrevista en 'Vozpópuli'. Gibraltar es la única región en el mundo con un porcentaje similar.

Esto es así, dice Ayuso, ya que la presidenta defiende eliminar los límites de edad con determinadas vacunas, como AstraZeneca, para los menores de 60 que se presten voluntarios; y también con la de Janssen, paralizada a petición de la empresa, pero cuyas dosis ya están en España.