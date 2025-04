Ayuso fuerza un nuevo choque con el Gobierno central negándose a solicitar la rebaja de la emergencia tras el apagón

Tras el apagón histórico, España ha recuperado la normalidad, pero Extremadura y la Comunidad de Madrid mantienen el nivel 3 de emergencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido mantener esta situación hasta que los gobiernos autonómicos lo soliciten. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha declarado que no reducirá el nivel de emergencia hasta conocer las causas del apagón. Esta decisión ha sido criticada por la oposición, que la considera incomprensible y un intento de confrontación con el Gobierno central.

España ha recuperado la total normalidad tras el apagón histórico vivido el pasado día 28 que dejó a todo el país sin luz. Sin embargo, pese a esto, Extremadura y la Comunidad de Madrid siguen manteniendo el nivel 3 de emergencia.

Sin duda, una decisión que llama la atención, y es que parece que responde a la intención de crear un nuevo conflicto forzado con el Gobierno central. En contraposición a esto, seis de las ocho comunidades autónomas que pidieron este nivel de emergencia ya han vuelto a la normalidad sin fricción.

Concretamente, las comunidades en las que se ha desactivado la declaración de emergencia de interés nacional son Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y la Región de Murcia.

En el caso de Extremadura y Madrid, al haber solicitado el lunes la declaración de emergencia de interés nacional y no reclamar su desactivación, el ministro del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido mantenerla hasta que sus respectivos gobiernos autonómicos así lo pidan.

Así, en estas dos regiones, y según lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, Grande-Marlaska mantiene la dirección de la emergencia, y en uso de esa potestad ha ordenado que este miércoles los centros escolares retomen su actividad lectiva habitual.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que no son ellos los que tienen que pedir desactivarlo, señalando que esto es algo que le corresponde al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El que tiene que declarar la emergencia y su finalización es el Ministerio del Interior, la presidenta está hablando con el ministro", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz Miguel Ángel García Marín.

Por su parte, el martes, Isabel Díaz Ayuso aseguró que su Gobierno no va a pedir bajar el nivel de emergencia a 2 hasta saber "qué ha pasado" para que sucediera el apagón eléctrico que llevó a la España peninsular a negro.

Ayuso deja esa decisión en manos del Gobierno central. "Pensamos que si no sabemos las causas no podemos hacerlo, quien tiene la información es quien debe decirnos cuándo desactivar el nivel 3", señaló.

La oposición ve "incomprensible" la decisión de Ayuso

El PSOE-M ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que explique los motivos por los que no quiere desescalar el nivel 3 de emergencia. "Ayuso no. ¿Nos dice los motivos o está anclada en la bronca permanente? El show y el estado de emergencia no son compatibles", han subrayado los socialistas madrileños en un mensaje en redes sociales.

Se suman así a las críticas del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha tachado de "incomprensible" que el Ejecutivo regional no quiera rebajar el nivel de emergencia.

"Es incomprensible que quien pide auxilio por no tener capacidad para gestionar una emergencia ahora no quiera confirmar si está en condiciones de gestionarla, que es exactamente lo que sucedería si se declarase el nivel 2", ha espetado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de "montar un 'show' para confrontar con el Gobierno de España" por no pedir la desescalada del nivel 3 de Emergencia de Protección Civil en la región, como sí hicieron este martes otras seis comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios, Bergerot ha considerado "incomprensible" que Madrid siga en nivel 3 de emergencia "cuando el suministro eléctrico lleva 24 horas plenamente restablecido y todas las redes de transporte funcionan con normalidad".

"La crisis ha quedado atrás y ahora mismo lo único que está haciendo Ayuso es montar un 'show' para confrontar con el Gobierno de España", ha detallado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

En este sentido, Bergerot ha señalado que la idea de Ayuso era "delegar la responsabilidad en otros para echarles la culpa si algo salía mal". "La jugada no le ha salido y le toca recoger cable, felicitar al Gobierno de España por la rapidez en solucionar la crisis y hacer su trabajo", ha expresado.