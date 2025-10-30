Ahora

Comisión en el Senado

Junts carga contra Sánchez y le acusa de "trilero": "Al escucharle uno puede pensar 'pobre, parece que le robaban el bocadillo en el colegio'"

¿Qué ha dicho? "Le sugiero que no sea tan condescendiente", ha transmitido Sánchez a Eduard Pujol, senador de JxCAT, en una comparecencia marcada por la ruptura entre Junts y el PSOE. "Ustedes siempre han hecho gala de estar en la oposición", ha ironizado el presidente del Gobierno.

El senador de JxCAT Eduard Pujol Bonell interroga a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo
Uno de los puntos interesantes de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo ha llegado con la intervención de Eduard Pujol, de Junts, días después de que la cúpula de su partido decidiese romper su apoyo parlamentario al PSOE y pasar "a la oposición".

Tras escuchar al presidente del Gobierno, Pujol ha sugerido que Sánchez es "Houdini o un trilero", algo que cree "no ayuda a Sánchez ni a la política". "Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y vivir en la debilidad parlamentario. Tiempo al tiempo", ha finalizado su intervención Pujol, que previamente ha hecho gala de un tono duro con el presidente.

"Al escucharle uno puede pensar 'pobre Pedro Sánchez, parece que le robaban el bocadillo en el colegio'", ha ironizado Pujol, encontrándose la respuesta de un Sánchez molesto: "Le sugiero que no sea tan condescendiente". El jefe del Ejecutivo también ha cargado contra Junts y contra esa nueva postura de estar en la oposición, algo de lo que, según Sánchez, la formación catalana "siempre ha hecho gala".

"A mí no me han repartido dinero escondido en cajas de puros", ha añadido Sánchez, que resalta que su Gobierno ha hecho "lo que estaba en su mano" para cumplir con sus acuerdos. "Respeto su decisión, pero seguiremos trabajando para que esos acuerdos se cumplan", ha incidido el presidente del Gobierno.

Sánchez ha insistido en esa sensación de "circo" que le ha transmitido la comisión de investigación que ha vivido en el Senado, a la que ha llegado a calificar de "comisión de difamación". Sobre Ábalos, admite su "profunda decepción" por unos "hábitos personales" que "rechaza y condena". Eso sí, ha defendido que "cumplió con su tarea en el ejercicio de sus funciones públicas".

