Más de 400 damnificados de la DANA exigen 58 millones a la Generalitat y a la CHJ por daños físicos, morales y materiales

¿Qué dice la demanda? La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia ha expresado en rueda de prensa que ambas administraciones tienen responsabilidades. Una por no avisar a tiempo y la otra por no tener las infraestructuras debidamente acondicionadas.

La Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia ha anunciado en una rueda de prensa que 418 víctimas afectadas por las riadas del pasado año han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial administrativa por la que le reclaman a la Generalitat Valenciana y a la Conferencia Hidrológica del Júcar 58 millones de euros como compensación por los daños físicos, morales y materiales sufridos. Concretamente, este colectivo denuncia que el agua se llevó por delante 107 viviendas, 12 empresas y la vida de seis personas de 12 familias.

El acto ha estado encabezado por el presidente de la organización, Christian Lesaec, y el CEO del despacho Vilches abogados, Manuel Hernández, encargado de la representación legal. Ellos han subrayado que la vida de los afectados "no va a volver a ser la misma después de la riada" y han aseverado que el agua "llegó de manera inmediata y sin preaviso de la Administración pública".

Responsabilidades de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Transición Ecológica

El letrado ha explicado que los cauces por donde debía circular el agua de los afluentes "no estaban acondicionados". Por tanto, ha recalcado que existe "una responsabilidad de la Administración pública por parte de la Comunidad Valenciana y también de la Conferencia Hidrológica del Júcar". "Deberían haber mantenido mejor los cauces y afluentes", así como ambos "debían tener las infraestructuras hechas", ha añadido.

A renglón seguido, el abogado ha reconocido la excepcionalidad de las lluvias torrenciales que hace un año anegaron la zona y que sesgaron la vida de 237 personas, pero ha recalcado que la mayoría de daños se podrían haber evitado "si se hubiera avisado con antelación".

Por otra parte, Hernández ha detallado que ambas administraciones -la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- tienen seis meses para responder, admitiendo o rechazando su responsabilidad. En el caso de no pronunciarse, incurrirán en el denominado "silencio negativo".

"Lanzamos un mensaje contundente a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España"

Por su parte, el presidente de la asociación, ha destacado que el hecho de que en esta demanda se represente a más de 400 personas le llena de "orgullo", así como cree que se lanza "un mensaje contundente a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España". Lesaec ha insistido en "la responsabilidad" que hay que asumir cuando ocurren hechos como los que se vivieron durante la DANA: "Primero se deben evitar los fallecimientos y después se tienen que responsabilizar de las familias".

Igualmente, ha calificado como "bochornoso" el papel que jugó Carlos Mazón en el CECOPI y ha indicado que el president se encuentra "claramente contra las cuerdas" y, desde su punto de vista, "debería haber dimitido ya". "Teniendo en cuenta las distintas versiones que ha dado, ya no le presto atención a lo que dice", ha agregado.

En cuanto al funeral de Estado, Lesaec ha relatado que cuando el mismo comenzó a organizarse, muchas de las familias de las víctimas eran contrarias a asistir. Sin embargo, a medida que se fue acercando la fecha cambiaron de parecer y aceptaron la invitación de la Delegación del Gobierno. Del mismo modo, algunos familiares le trasladaron su incomodidad por la presencia y el posible acercamiento de Mazón a ellos durante el evento, lo que llevó a Lesaec a pedir que fueran los reyes quienes se acercasen.

Con todo, ha aclarado que a los familiares de las víctimas les ha "gustado mucho el funeral, las cartas y la música". De hecho, una de las familias le ha llegado a trasladar que "se sintió en paz consigo misma al terminar porque tenía la sensación de que se cerraba el capítulo". Otra le comentó que a la salida varias personas les rodearon para aplaudirles y darles mensajes de ánimo.

