Así llegó la II República hace 95 años: del primer izado de la tricolor en Eibar a la fiesta en Barcelona o la espera al telégrafo en A Coruña

Los detalles En Sevilla, fueron muchos los que se acercaron a la cárcel para pedir la liberación de presos políticos, mientras que en Madrid el izado llegaba con Alfonso XII ya fuera de palacio.

Hace 95 años, el 14 de abril de 1931, se instauró la Segunda República en España con Aniceto Alcalá Zamora como presidente. La proclamación fue progresiva en todo el país, comenzando en Eibar, donde su alcalde renombró la plaza Alfonso XIII a Plaza de la República. En Valencia y A Coruña, la bandera republicana decoraba edificios oficiales y se retiraron símbolos monárquicos. En Barcelona, la proclamación se celebró con manifestaciones pacíficas y alegría en las calles. En Sevilla, la gente pedía la libertad de presos políticos. En Madrid, la bandera tricolor se izó en varios edificios oficiales tras la salida del rey Alfonso XIII.

Hace 95 años, la Segunda República se instauraba en España. Era 1931, cuando Aniceto Alcara Zamora se convertía en presidente. Si bien en Madrid se proclamó sobre las 18:00 de aquel 14 de abril, no en toda España fue igual. laSexta Clave viaja en el tiempo para repasar cómo fue el inicio de aquella etapa.

De una parte a otra del país, del norte al sur, de la Meseta a la costa, se izaba la bandera republicana de forma progresiva en todos los pueblos y ciudades de España. La primera fue Eibar, donde su alcalde dio orden de cambiar el nombre de la plaza hasta entonces conocida como la de Alfonso XIII, para que fuera la plaza de la República.

Hay manifestaciones espontáneas en las que se pasean los retratos de figuras republicanas y se canta la Marsellesa. En Valencia, fue la plaza del Ayuntamiento la que se convirtió en epicentro y cuyo alcalde, en línea con el de Eibar, ordenó retirar cualquier símbolo relativo al ya finalizado reinado de Alfonso XIII.

La bandera republicana ya decoraba las fachadas de ayuntamientos, gobiernos civiles y sedes de Telégrafos, donde la gente se apostaba para recibir el telegrama que confirmaba la proclamación del nuevo régimen. De hecho, en A Coruña fue en la sede de Comunicaciones donde se colocó la bandera, para después hacerlo en su consistorio. Allí, también destrozaron el retrato de Alfonso XIII.

Salvo esas destrucciones, todo estaba resultando muy tranquilo y pacífico, como también fue el caso de Barcelona. Allí, sobre la una y media de la tarde, autoridades nacionalistas y republicanas salían al balcón del ayuntamiento para izar la bandera ante un gran número de manifestantes. Tal era la alegría en las calles barcelonesas, que hubo fiesta durante horas para celebrar la victoria de los republicanos en las municipales.

Mucha de la gente que celebra también se acercaba a las cárceles, pidiendo la libertad para los presos políticos, como fue en el caso de Sevilla. En la plaza Nueva de la ciudad hispalense, un joven se subió a la estatua del rey San Fernando y le colocó una bandera republicana. Algo que sucedió más tarde, ya en el ayuntamiento de la urbe andaluza.

El anuncio en Madrid llegaba ya con el rey Alfonso XIII ya fuera del palacio, donde se izó la tricolor. Eso sí, antes la bandera republicana ya ondeaba en varios edificios oficiales de la capital, como el Palacio de las Telecomunicaciones o en la Real Casa de Correos, sede del Ministerio de la Gobernación, ubicado en la mítica Plaza del Sol. Ahora sí la Segunda República echaba a andar en España.

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