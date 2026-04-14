El concejal de Catalá insistió a los trabajadores a que se postularan a las plazas ahora investigadas: "Es lo que he podido conseguir"

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una imagen de archivo

Los detalles Según unos audios a los que ha accedido 'elDiario.es', José Marí Olano ofreció "modificar un poco" las convocatorias para plazas que no habían sido cubiertas.

José Marí Olano, concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, habría instado a los trabajadores afectados por el ERE del Consorcio Valencia 2007 a participar en convocatorias de empleo público, ahora bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Según 'elDiario.es', Olano prometió apoyo para evitar que quedaran desamparados. Anticorrupción investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras una denuncia de Compromís por supuesta colocación a dedo en el Puerto de Valencia. Se alega que varias convocatorias públicas fueron manipuladas para favorecer a ciertos trabajadores. Olano defendió la legalidad de las plazas ofertadas y sugirió posibles ajustes en las convocatorias para facilitar la participación. La investigación se centra en la alcaldesa de València, María José Catalá, y otros funcionarios.

José Marí Olano, concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, habría insistido a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) del Consorcio Valencia 2007 que se presentaran a las convocatorias de empleo público que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción. Así lo ha revelado 'elDiario.es', que ha accedido a unos audios de una reunión entre Olano y los trabajadores, en la que el edil afirma que el consistorio "haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada".

Anticorrupción ha abierto diligencias por los presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias en el Ayuntamiento de València y en el Puerto, a raíz de una denuncia de Compromís por la presunta colocación a dedo de trabajadores públicos en el Puerto.

El partido denunció en febrero "una serie de maniobras administrativas" que, según esta formación, habrían servido para orquestar una "subrogación encubierta" de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas.

Concretamente, indicó que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de Valencia lanzaron convocatorias "casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas" que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.

La reunión con el concejal

En este sentido, 'elDiario.es' ha accedido a unos audios de uno de los encuentros entre el concejal Olano y los trabajadores para tratar la situación por la inminente extinción del Consorcio Valencia 2007. En dicha reunión, según la información de 'elDiario.es', Olano animó a los empleados públicos a presentarse a otros procesos públicos y en el consistorio, subrayando que había conseguido "sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas".

Les dijo que ya había dos plazas convocadas, y otras en las que se había pasado el plazo pero que habían quedado desiertas al no tener candidatos. Asimismo, contó que se iba a publicar otro proceso esa misma semana. Entre los puestos que mencionó, estarían unas plazas en AUMSA, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de València. "Esto es todo lo que he podido conseguir", dijo, según los audios de 'elDiario.es'.

Dicho medio indica que Olano aseguró que "las plazas han salido siempre de conformidad con las plantillas de las entidades que han sacado las convocatorias, no ha habido ninguna ampliación de plantilla de ninguna entidad, han sido vacantes de las entidades" y que habían salido "de conformidad con la legislación aplicable a cada entidad y de conformidad con los procedimientos internos de cada entidad y con las condiciones laborales previstas en cada entidad".

Además, subrayó que se trataba de entidades en las que se habían podido "encontrar vacantes".

Oferta para "modificar un poco" la convocatoria

Según 'elDiario.es', ante la pregunta de una persona sobre qué pasaría con las plazas a las que nadie se ha presentado, Olano dijo que estaban dando "opciones" y que si había alguien interesado en cubrirlas podrían "modificar un poco" los requisitos de la convocatoria.

"Lo que estamos haciendo es dar las opciones. Si [en] alguna de las plazas de Visit Valencia que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo", declaró el concejal, según los audios de 'elDiario.es'.

El foco de la investigación está puesto sobre la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), dos concejalas de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos.

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