La flota fantasma de Irán en Ormuz: buques que no existen legalmente y resisten a las sanciones para vender petróleo

¿Cómo funciona? Si un barco quiere ir a China, puede quedar a medio camino con un petrolero y, en alta mar, le transfiere la carga. Para que nadie siga sus movimientos, apaga los sistemas de localización, navega a ciegas o dando una ubicación falsa.

En el estrecho de Ormuz, ocho barcos han desafiado el contrabloqueo de Donald Trump, quien pretende controlar el comercio con Irán. A pesar de que seis buques se han retirado, Irán utiliza una "flota fantasma" para vender el 70% de su petróleo, eludiendo sanciones de Estados Unidos. Esta flota se caracteriza por cambiar de nombre y bandera frecuentemente, operar sin seguros y pertenecer a sociedades en paraísos fiscales. Los barcos apagan sus sistemas de localización para evitar ser detectados. Este sistema ilegal es crucial para la economía iraní, financiando grupos terroristas y siendo resistente a sanciones. Rusia ha adoptado un sistema similar, aunque para ellos es solo un complemento. Mientras tanto, las tensiones continúan en Líbano sin un acuerdo tras una reunión de alto nivel en Washington.

Ya son ocho los barcos que han desafiado a Donald Trump tras haber cruzado el estrecho de Ormuz desde que impuso su contrabloqueo hace solo 29 horas. Con este plan, el presidente de los Estados Unidos pretende decidir quién hace negocios con Irán, qué barcos tienen su bandera o, incluso, si han pasado por algún puerto iraní. En contrapartida, EEUU asegura que otros seis buques han tenido que darse la vuelta por su bloqueo. Para ello, tiene desplegados 10.000 militares y unos 15 buques.

En este ambiente, una de las claves en Ormuz para Irán es su llamada flota fantasma. Es decir, el grupo de buques con los que vende el 70% del petróleo y que legalmente no existen. Porque Irán mueve así casi todo su petróleo, con este sistema ilegal y que les hace resistentes a las sanciones de Estados Unidos. Pero vayamos por pasos.

Hablamos de una herramienta de guerra económica, de estrategia para engañar con la que nace una flotafantasma. En ella, participa el 18% de todos los petroleros que hay en el planeta y todos tienen tres puntos en común.

El primero, que cambian de nombre cada poco, para que no haya manera de rastrear su pasado. Para que aún sea más difícil localizarlos, también cambian de bandera de un día para otro. Por ejemplo, hoy puede ser de Liberia y mañana de Panamá.

La segunda característica de toda flota fantasma es que los barcos que la forman no tienen seguros y su mantenimiento no está al día. Es más, es habitual que provoquen escapes. Y hay una tercera: siempre pertenecen a una sociedad pantalla con sede en algún paraíso fiscal. Una red tan bien tejida que hace que sea necesario investigar en profundidad para saber cuál es un barco legal y cuál no.

¿Cómo se esconde una flota fantasma?

Pero, ¿cómo se esconde esta flota fantasma? Si un barco quiere ir a China, puede quedar a medio camino con un petrolero y, en alta mar, le transfiere la carga. A veces se mezcla con petróleo de Irak y se vende como iraquí. Esto lo hacen en alta mar, con el peligro que conlleva. Por ello, para que nadie siga sus movimientos, apagan los sistemas de localización, navegan a ciegas o dando una ubicación falsa. Además, hay tres rutas fundamentales: la que lleva petróleo a China, la que viaja al sudeste asiático y una tercera que va hacia Siria y el Mediterráneo, para dar apoyo a sus aliados.

Y otro detalle que hace muy atractivo el uso de flotas fantasma: este sistema ilegal es muy resistente ante las sanciones de Estados Unidos. Su petróleo va a Asia. Así sobrevivieron y esos ingresos son la base de su economía. Les permite financiar a sus grupos terroristas afines.

Rusia ha copiado este sistema y también posee una red clandestina de petroleros. La diferencia es que para Rusia es un complemento a sus ventas y pata Irán, esta flota fantasma es la base de su negocio.

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