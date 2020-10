La reducción del aforo al 50% en bares y restaurantes, al igual que en comercios, vuelve a poner en una situación complicada a los hosteleros, quienes echan cuentas para ver cómo les afectará el confinamiento de diez municipios de Madrid. Por el momento, viven con la incógnita de si los clientes dejarán de ir a los establecimientos o acudirán antes de que tengan que echar el cierre a las 23:00 horas.

Esta medida ya afecta a Lourdes, que trabaja en una tienda de jamones en el centro de la capital: "El día está siendo muy flojito porque no hay gente", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que "la situación es terrible tanto para los trabajadores como para los madrileños". "Si seguimos así, en los próximos meses estaremos mal", ha expresado.

Álvaro, por su parte, no puede evitar emocionarse. Tiene un negocio que lleva 20 años abierto y no sabe si ahora, debido a las restricciones de Sanidad y la falta de clientes, tendrá que cerrar. "Yo no recuerdo jamás en mi vida una cosa igual, es muy duro", ha afirmado a laSexta.

En general, hay resignación entre los madrileños en el primer día de restricciones. "Me parece muy mal porque Madrid es el motor de España", ha contado un hombre. Sin embargo, otros afirman que estas medidas no les van a afectar. Las medidas afectan a diez municipios de la Comunidad de Madrid y a un total de casi cinco millones de habitantes.

Desde este viernes, a las 22:00 horas, ya no se puede entrar ni salir de la ciudad, salvo para algunas excepciones como ir a centros sanitarios, educativos, al trabajo, para cuidar de personas dependientes o realizar trámites administrativos. Y pese a que hay libertad de movimiento dentro de la misma ciudad, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios. Además, las reuniones se reducen a un máximo de seis personas y las instalaciones deportivas también ven reducido su aforo al 50% en interior y 60% en exterior.

Las fuerzas de seguridad ya vigilan para que se cumplan todas estas limitaciones, aunque no se multará hasta que sean ratificadas por la Justicia. Estas limitaciones, de momento, se alargarán durante dos semanas.