"Amigos y aliados desde hace años": Abascal recibe en Madrid al ultra chileno José Antonio Kast

El líder de Vox, Santiago Abascal, recibe en Madrid al presidente de Chile, José Antonio Kast.

El contexto El presidente de Chile se encuentra en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana. También recibirá de Ayuso la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este lunes con el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, y lo ha calificado de "amigo y aliado".

Kast, quien este lunes recibe también la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha fotografiado sonriente con su esposa junto a Abascal y su mujer.

El líder de Vox ha colgado las fotografías en su cuenta en X, donde ha mostrado su alegría por dar la bienvenida a Madrid a Kast y Pía Adriasola, "amigos y aliados desde hace años", y ha recordado que es su primer encuentro desde su llegada a la presidencia chilena.

Kast, que en marzo se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, fue anfitrión el pasado septiembre del V encuentro regional del Foro de Madrid, una iniciativa auspiciada por Vox para frenar a la izquierda en América Latina.

Según explica Abasscal, no pudo acompañar a Kast en la toma de posesión por la campaña electoral de Castilla y León y tampoco asistir al Foro Madrid "por la invasión de Ceuta".

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