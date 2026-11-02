Ayuso entrega la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente ultra de Chile, José Antonio Kast

El contexto Antes que a Kast, la 'popular' otorgó esta condecoración al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado la Medalla Internacional de la región al presidente chileno, José Antonio Kast. Entre aplausos y sonrisas cómplices, la 'popular' le ha colocado la medalla a su invitado. Antes que a Kast, Ayuso otorgó esta condecoración al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros. Ahora al líder chileno le reconocen su compromiso con la libertad y la seguridad.

Una misma forma de ver la vida y una hermandad que une a Madrid con el Chile de Kast, que Ayuso ha ilustrado así: "Con la libertad, seguridad, impuestos bajos, estabilidad institucional y confianza en quienes trabajan, emprenden y crean empleo". "La convicción de que la libertad, el orden y el trabajo construyen el futuro de nuestros pueblos", reafirmaba después el chileno.

Se trata de las tres ideas o políticas en las que ambos han basado sus discursos. No obstante, en su primer viaje oficial a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana, Kast se ha reunido primero con el líder de Vox.

¿Quién es y qué defiende José Antonio Kast?

El presidente chileno, hijo de un militante del partido nazi, ha apoyado la dictadura de Pinochet, lo cual define como "la gran obra que hizo el gobierno militar". También ha criticado duramente el aborto aun en caso de violación: "Todas las violaciones son brutales; el niño que está ahí tiene que pagar esa brutalidad con la muerte", aseguraba en 2017. En esta línea, Kast también ha negado el matrimonio homosexual.

Ahora bien, si a algo debe su victoria electoral es a su discurso antimigración. Con apenas ocho meses de mandato, el chileno atraviesa una dura crisis de popularidad por haber rebajado las condenas a 56 violadores y pedarastas. También a al menos dos presos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet.

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