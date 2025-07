López Miras evita criticar a Vox frente a un PP que trata de distanciarse de los de Abascal por los disturbios en Torre-Pacheco

¿Qué están diciendo? Desde Génova insisten en que la violencia no está justificada, mientras les acusan de aprovechar la situación. También cargan contra la actuación del Gobierno acusando al ministro Marlaska de haber estado ausente.

Tras una noche de disturbios en Torre-Pacheco, el Partido Popular (PP) ha criticado a Vox por su discurso irresponsable y por aprovecharse de la situación en la localidad. Los 'populares' se distancian de Vox, insistiendo en que la violencia no está justificada, y critican al Gobierno por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, llama a la calma y condena las llamadas a la violencia en redes sociales. El presidente murciano, Fernando López Miras, critica la gestión del Gobierno central, mientras que Juanma Moreno, presidente de Andalucía, cuestiona el populismo de Vox.

Tras una nueva noche de disturbios en Torre-Pacheco, el Partido Popular (PP) ha cargado contra Vox, a los que acusa de pronunciar un discurso irresponsable, así como de aprovecharse de la delicada situación en la localidad del Campo de Cartagena. De esta manera, los 'populares' se distancian de los de Santiago Abascal, mientras insisten en que la violencia no está justificada. Eso sí, en Génova hay para todos pues también arremeten contra el Gobierno por la actuación de estos días allí, al considerar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estado ausente.

"Nunca jamás está justificado tomarse la justicia por su mano. Nunca. No hay 'peros'. Y me parece una irresponsabilidad que pueda haber alguien alentando a ir allí", clamaba este martes desde el Congreso de los Diputados la portavoz parlamentaria de los 'populares', Ester Muñoz.

Un llamamiento a la calma que llega entre condenas a las llamadas a cazar migrantes en Torre-Pacheco que proliferan en redes sociales estos días. Acto seguido, Muñoz no duda en equiparar esos mensajes de odio con la actuación del Gobierno central, pues a sus ojos "es exactamente igual de irresponsable no tomar las medidas oportunas (...) hemos visto como el ministro del Interior no ha hecho su trabajo".

Miras no se la juega y carga contra Moncloa

En la misma línea se pronunciaba también este martes el presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, quien asegura que su respuesta habría sido diferente a la de Fernando Grande-Marlaska. En concreto, sostiene que de ser suyas las competencias tendría "el pueblo absolutamente protegido", impidiendo que "entrase ningún grupo ordenado" a él.

En definitiva, un día más de condena a la violencia, pero sin llegar a hablar de xenofobia ni racismo. Incluso, el barón murciano evita responder cuando le preguntan por las palabras del líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en las que vinculó la migración a la delincuencia y por las que ahora la Fiscalía Superior de Murcia ha incoada diligencias contra él.

"Los partidos políticos están haciendo sus declaraciones, defendiendo sus posiciones políticas, pero yo estoy aquí para defender la convivencia y la paz", ha asegurado eludiendo criticar al partido del que depende su Gobierno. Quien sí carga de forma directa contra el líder de Vox, Santiago Abascal, es Muñoz, después de que este acusara al bipartidismo de contribuir a la migración ilegal.

Para Moreno, un discurso populist

Para la portavoz parlamentaria, la formación de Abascal "está aprovechado irresponsablemente todo lo que está pasando y en lugar de contribuir a que todo se calme (...) está intentando contribuir a generar debate". Críticas que tampoco llegan por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien directamente agradece a la prensa cuando le cuestiona.

Frente a Miras y Ayuso, junto a Muñoz está el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien sí cuestiona el discurso de la ultraderecha, que define como populismo. "Decía: 'vamos a devolver a ocho millones de migrantes'. ¿A quién se lo vas a devolver? Es muy fácil hacer demagogia con estos asuntos", ha segurado el barón andaluz en referencia a las palabras de la semana pasada de la portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer. Al menos, él también insiste en que hay que tener cuidado con alimentar el odio.