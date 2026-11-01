Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus, uno de ellos menor de edad, cuando iban a cometer actos vandálicos

Los detalles Por otro lado, el joven de 18 años detenido este viernes en Barcelona por su vinculación con el grupo digital violento deberá ingresar en prisión con carácter provisional y sin fianza, al ser considerado un "ideólogo" de los disturbios y saqueos registrados el sábado 24 de octubre.

Dos jóvenes del movimiento Blocus fueron detenidos en Fuengirola, Málaga, por planear actos vandálicos. Participaban activamente en canales de mensajería donde incitaban a saqueos en Fuengirola y Marbella. El mayor de edad, administrador del grupo "Blocus Fuengirola", coordinaba los actos y animaba a cometer sabotajes. La Policía los identificó y detuvo, considerándolos responsables de conspiración para desórdenes públicos y delitos contra el patrimonio. En cuatro días, al menos diez jóvenes vinculados a este movimiento han sido arrestados en varias ciudades. En Barcelona, un joven de 18 años, considerado "ideólogo" de disturbios, ingresó en prisión sin fianza.

Dos jóvenes pertenecientes al movimiento Blocus, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía en Fuengirola (Málaga) al ser localizados cuando se disponían a cometer actos vandálicos en esta ciudad.

Los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la localidades de Fuengirola y Marbella, ha informado este domingo la Policía en un comunicado.

Asimismo, la Policía ha detallado que el detenido mayor de edad era el administrador del grupo que coordinaba los actos en el grupo denominado 'Blocus Fuengirola'. Este indicaba el 'modus operandi' a seguir por el resto de miembros, animándoles a cometer sabotajes y daños.

Las investigaciones avanzadas en esta semana permitieron identificarlos para proceder a su detención durante el dispositivo policial de prevención desarrollado la pasada noche. Se les considera presuntos responsables de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

En tan solo cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a al menos una decena de jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Barcelona, Málaga y Fuengirola.

Prisión sin fianza para "un ideólogo" de Blocus en Barcelona

Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas más golpeadas por los altercados orignados por Blocus. El joven de 18 años detenido el pasado viernes en Barcelona por su vinculación con el grupo digital violento deberá ingresar en prisión con carácter provisional y sin fianza, al ser considerado un "ideólogo" de los disturbios y saqueos registrados el sábado 24 de octubre en la capital catalana.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que el joven ha pasado este domingo a disposición del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión.

El magistrado considera que existen "indicios de conspiración para cometer desórdenes" además del delito de pertenencia a grupo criminal.

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