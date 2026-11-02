Feijóo pasa del luto al ataque y apunta a una "negligencia continuada" con Ábalos y Puente en Transportes

Los detalles El líder del PP ha insitido en que el "ministerio de seguridad" (en referencia a Transportes) ha estado en manos de Ábalos, ahora en prisión, y de Puente, que según Feijóo, cada vez que habla "intranquiliza".

El líder del PP pasa directamente al ataque después de unos días de respeto al luto decretado por el accidente ferroviario de Urda (Toledio). Alberto Núñez Feijóo ha criticado que es "una desfachatez" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligiera a dos figuras como José Luis Ábalos y Óscar Puente para "el ministerio de la seguridad" y ha afirmado que el accidente ferroviario de Urda es fruto de una "negligencia continuada" del Ejecutivo.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha afirmado que el de Transportes es "el ministerio del estado de la seguridad" porque comprende la seguridad ferroviaria, la viaria, la aeroportuaria y la marítima y que por ello se necesita "una cualificación técnica enorme para poder gestionar" todas las infraestructuras.

Puente, ha dicho Feijóo, cuantas más declaraciones hace más intranquiliza y Ábalos está en la cárcel, pero el problema no acaba ahí, ha añadido, ya que hay seis altos cargos de Fomento que están en un sumario por corrupción en obra pública. "Estamos es una situación de pronóstico reservado en materia de infraestructuras. Llevamos ocho años con una negligencia continuada", ha agregado Feijóo, quien ha añadido que Puente debería haber dimitido hace mucho tiempo.

El candidato del PP a la presidencia en las elecciones generales del 29N ha añadido que España está en una situación "crítica" porque hay "una pérdida de confianza en nuestro sistema ferroviario" y ha criticado que Sánchez no ha atendido las distintas incidencias que marcaban los maquinistas desde hace años, ni las quejas del centro de seguimiento en Atocha por sobrecarga de trabajo.

Si llega a Moncloa, Feijóo ha dicho que buscará como ministro a alguien "honesto", que tenga competencia en la materia y experiencia y rigor en la gestión pública.

El candidato popular ha añadido que lo que el país necesita es un Gobierno que gobierne y que gestione para que el país vuelva a funcionar. "Eso pasa por primero competencia, después experiencia y muchísima gestión", ha agregado. El presidente del PP ha afirmado que en las encuestas el PP está yendo "de menos a más" y que está convencido de que en las urnas "habrá mejor resultado".

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