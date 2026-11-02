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"una geografía histórica"

Ferrol ya es Lugar de Memoria Democrática por su "resistencia frente a la dictadura"

Los detalles La urbe naval reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra Civil.

El dictador Francisco Franco, en Ferrol. El dictador Francisco Franco, en Ferrol.laSexta

Ferrol ya es oficialmente lugar de memoria democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes este reconocimiento a la ciudad natal del dictador Francisco Franco, que fue pionera en su resistencia a la dictadura. La resolución publicada recoge que en la ciudad gallega se cometieron crímenes de lesa humanidad. Pese a ello, dice el BOE, Ferrol mantuvo viva su tradición de lucha obrera y de resistencia a lo largo del tiempo.

El documento señala que la urbe naval reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra Civil.

Entre esos espacios, se citan los cementerios de Serantes y Canido, este último ya desaparecido, además del castillo de San Felipe, el cuartel de Dolores, la comisaría de la Policía Nacional o el astillero de Navantia.

La resolución también menciona lugares vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molíns.

Asimismo, alude a la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados, respectivamente, a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores.

"En conjunto, estos elementos conforman una geografía histórica que permite hacer visible la violencia ejercida por la dictadura y preservar la memoria", refleja la nota explicativa.

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