Ferrol ya es Lugar de Memoria Democrática por su "resistencia frente a la dictadura"

Los detalles La urbe naval reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra Civil.

Ferrol ya es oficialmente lugar de memoria democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes este reconocimiento a la ciudad natal del dictador Francisco Franco, que fue pionera en su resistencia a la dictadura. La resolución publicada recoge que en la ciudad gallega se cometieron crímenes de lesa humanidad. Pese a ello, dice el BOE, Ferrol mantuvo viva su tradición de lucha obrera y de resistencia a lo largo del tiempo.

El documento señala que la urbe naval reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra Civil.

Entre esos espacios, se citan los cementerios de Serantes y Canido, este último ya desaparecido, además del castillo de San Felipe, el cuartel de Dolores, la comisaría de la Policía Nacional o el astillero de Navantia.

La resolución también menciona lugares vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molíns.

Asimismo, alude a la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados, respectivamente, a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores.

"En conjunto, estos elementos conforman una geografía histórica que permite hacer visible la violencia ejercida por la dictadura y preservar la memoria", refleja la nota explicativa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido