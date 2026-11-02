La predicción de Elena Salamanca sobre el futuro de Óscar Puente: "Su cabeza va a caer cuando Sánchez comprenda que le viene bien de cara a las elecciones

El contexto El ministro de Transportes comparecerá este martes en el Congreso. Las últimas informaciones apuntan a que podría cesar al presidente de Adif en las próximas horas por la tragedia de Urda.

El futuro político del ministro de Transportes, Óscar Puente, es incierto tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo, que dejó 69 muertos. Puente comparecerá en el Congreso para explicar lo sucedido y podría cesar al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, antes de su intervención. La periodista Elena Salamanca sugiere que destituir a Marco beneficiaría a Puente y al presidente Pedro Sánchez. Además, Salamanca opina que Puente debe transmitir un mensaje claro sobre la depuración de responsabilidades para mantener su cargo, aunque sugiere que Sánchez podría prescindir de él si es conveniente electoralmente.

El futuro político del ministro de Transportes, Óscar Puente, está en el aire después del accidente de trenes de Urda (Toledo), en el que 69 personas han perdido la vida.

Este martes, Puente comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia para dar explicaciones sobre lo acontecido en esta tragedia ferroviaria. Una comparecencia antes de la cual podría cesar al presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Elena Salamanca asegura que "la presa del presidente de Adif le vendría muy bien a Óscar Puente, igual que a Pedro Sánchez le vendría muy bien la presa de Puente".

Respecto a su comparecencia, la periodista sostiene que el ministro de Transportes "quizá tenga que ir con un mensaje claro de que se está intentando depurar responsabilidades" para asegurarse su continuidad en el Gobierno.

"Creo que su cabeza va a caer cuando Sánchez comprenda que le viene bien de cara a las elecciones", concluye Elena Salamanca en Más Vale Tarde.

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