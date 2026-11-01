Puede perder hasta Texas: Trump se juega su futuro político en unas 'midterms' clave que vaticinan un descalabro republicano

¿Qué podemos esperar? Con las encuestas dando una ventaja de nueve puntos a los demócratas, los republicanos pueden perder uno o varios de sus grandes bastiones. Perder el control del Congreso significaría más bloqueos, más controles y más investigaciones a su Gobierno.

Donald Trump enfrenta un desafío político crucial en las elecciones de mitad de mandato, aunque su nombre no figure en las papeletas. Las encuestas indican que podría perder apoyo, lo que reflejaría el descontento de los votantes con sus políticas. El equilibrio de poder en Washington está en juego, con la renovación de 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 senadores y gobernadores en 36 estados. A pesar de que el mapa político estadounidense tradicionalmente favorece a los republicanos, incluso bastiones como Texas podrían cambiar a demócrata. Si los demócratas recuperan el Congreso, Trump podría enfrentar más bloqueos e investigaciones. Según encuestas, los demócratas tienen una ventaja de nueve puntos en intención de voto para la Cámara. laSexta.

Donald Trump. Un nombre que no estará en papeleta alguna de cara a las 'midterms'. De cara a unas elecciones de mitad de mandato en las que se juega su futuro político. Porque tras la fiesta de Halloween, el presidente tiene un durísimo examen por delante que, según las encuestas, va a suspender.

Así parece que van a responder los estadounidenses a las políticas del republicano. Así parece que van a contestar en las urnas unos votantes que, sean o no de esos bastiones de Trump, van a infringir un duro castigo a un presidente que en menos de dos años de segundo mandato ha perdido mucho de lo que llegó a tener en 2024.

Y es que el equilibrio de poder en Washington está en juego. En el Congreso, donde los republicanos tienen 218 representantes por los 214 de los demócratas, y también en el Senado, con mayoría republicana por 53 a 45 con dos independientes.

Ahora toca renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, elegir a 35 senadores y también a los gobernadores de 36 Estados. Y aunque el mapa de EEUU esté pintado de color rojo republicano, puede que ni Texas se salve de teñirse de azul demócrata.

Es lo que está en juego. Es el control del Congreso hasta las próximas presidenciales de 2026. Y la cosa pinta bastante mal para Trump, con unas encuestas que dan una ventaja de nueve puntos a los demócratas en intención de voto para la Cámara.

Trump, en apuros

Como se ha expuesto, hasta Texas puede cambiar de color. En un Estado considerado como uno de los grandes bastiones republicanos, donde ningún demócrata ha ganado un cargo estatal desde 1994. Ahora, en 2026 y con Trump en la Casa Blanca, el demócrata James Talarico tiene seis puntos de ventaja para el Senado sobre el republicano Ken Paxton, según una encuesta de la CNN.

En Michigan, otro Estado que Trump ganó en 2024, Abdul El-Sayed también tiene ventaja sobre Mike Rogers.

En caso de que los demócratas recuperen el Congreso, Trump se enfrentaría a más bloqueos, más investigaciones y más controles a su Gobierno, algo que a buen seguro le gustará poco al republicano.

Así que sí, aunque su nombre no esté en papeleta alguna de cara a las 'midterms', su futuro en juego sí está sobre la mesa en unas elecciones de medio mandato en las que todo puede dar un vuelco en EEUU. En donde lo que antes era rojo ahora puede ser azul. Ni Texas parece ser ya un seguro de vida para Trump.

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