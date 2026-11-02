La empresaria Martha Stewart se disfraza de persona en situación de sinhogarismo por Halloween: "Fue una falta de tacto"

Las consecuencias La empresaria, que acumula unos 400 millones de dólares en sus cuentas, acabó pidiendo perdón tras recibir numerosas críticas.

La empresaria estadounidense Martha Stewart, cuya fortuna ronda los 400 millones de dólares, publicó en sus redes una imagen caracterizada como una persona en situación de sinhogarismo para celebrar Halloween. Concretamente, se había maquillado con manchas negras y portaba un cartón en el que pedía dinero, un disfraz que muchos calificaron como ofensivo.

Tras recibir numerosas críticas por parte de un país donde hay más de 745.000 personas sin techo, la empresaria se justificó indicando que se trataba de una manera de visibilizar el problema de la vivienda. "Mi disfraz tenía como objetivo sensibilizar sobre el grave problema de las personas sin hogar", dijo en un primer momento.

La publicación siguió recibiendo críticas durante más tiempo, entre otras cosas, porque aprovechaba también para promocionar una velas. Así que Stewart terminó publicando una segunda disculpa en la que reconoció que su elección había sido inapropiada: "Fue una falta de tacto y no tuvo ninguna gracia. Lo siento mucho".

Finalmente, la empresaria decidió eliminar la fotografía de sus redes sociales. Pese a ello, algunos usuarios continúan preguntándole por el disfraz en los comentarios de otras publicaciones, manteniendo viva la polémica.

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