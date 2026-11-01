El fuerte dispositivo de seguridad disuade a Blocus: más de 1.000 identificados y decenas de objetos incautados

Los detalles En la Ciudad Condal, los Mossos activaron el máximo nivel de seguridad posible en movilizaciones urbanas. En Madrid, la convocatoria quedó en nada ante el despliegue de unos 1.700 agentes. En el resto de ciudades en las que Blocus llamó a actuar todo ha transcurrido sin incidencias.

El dispositivo de seguridad en España ha sido efectivo, especialmente en Barcelona, donde las fuerzas del orden evitaron disturbios similares a los del 24 de octubre. Ante los llamamientos de Blocus, los Mossos y la Guardia Urbana realizaron mil identificaciones y requisaron objetos potencialmente peligrosos. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacó la tranquilidad de la jornada y la importancia de mantener la vigilancia. En Madrid, un despliegue de 1.700 agentes disuadió posibles altercados, mientras que en Palma no se registraron incidentes significativos. Las convocatorias de Blocus también se extendieron a otras ciudades como Valencia y Sevilla.

El fuerte dispositivo de seguridad en España ha dado sus frutos. Ha sido efectivo, disuadiendo a Blocus en las ciudades en las que habían llamado a actuar y a repetir lo sucedido en Barcelona el pasado 24 de octubre. Ante tales llamamientos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tomaron nota y pusieron más efectivos en las calles, evitando los saqueos e identificando a más de mil jóvenes tan solo en la Ciudad Condal.

Porque era allí donde apuntaban todas las miradas. Porque era donde, según se pensaba, más opciones había de que volviera a repetirse lo sucedido hace una semana. Donde más probabilidades había de ver de nuevo las imágenes de contenedores incendiados, de chavales encapuchados, de comercios con los cristales rotos y de saqueos. Así pues, los Mossos activaron el máximo nivel posible para su dispositivo en un operativo que fue efectivo.

Tan solo en Barcelona, y en apenas tres horas y media, los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona han realizado unas mil identificaciones, levantando 63 actas para requisar objetos "susceptibles de ser usados en la movilización", según recogen los agentes catalanes en un comunicado.

Además, se ha detenido a una persona por una causa que, eso sí, no estaba relacionada ni con Blocus ni con los disturbios del 24 de octubre.

El dispositivo puso en las calles de Barcelona tanto a coches de los Mossos como a multitud de patrullas a pie, que recorrieron la zona en busca de indicios sobre la plataforma.

Collboni pide no bajar la guardia

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha destacado que la tarde del sábado ha transcurrido con "tranquilidad", advirtiendo eso sí de que no se puede bajar la guardia ante las opciones de que se repitan los altercados.

En sus palabras ante los medios, ha destacado que en Barcelona se ha desplegado "uno de los operativos públicos más importantes vistos en la ciudad". "Tolerancia cero con el vandalismo en las calles", ha insistido.

Sin incidentes en Madrid

En cuanto a Madrid, lo mismo. Ningún incidente, a pesar de la convocatoria de Blocus llamando a saquear y a vandalizar comercios en pleno puente de Todos los Santos durante la noche de Halloween.

Ante esto, las tiendas tapiaron sus escaparates de forma preventiva ante el temor de revivir lo sucedido en Cataluña, pero el dispositivo del Consistorio madrileño disuadió a Blocus.

Fueron cerca de 1.700 agentes los que se desplegaron en la ciudad, que realizaron registros en las zonas donde estaban previstas las movilizaciones.

Más de 100 identificados en Valencia

En Valencia, el dispositivo policial de cerca de 1.000 agentes ha identificado a 105 personas, incautando pistolas de plástico y pasamontañas, además de diversas sustancias estupefacientes y elementos pirotécnicos.

En Palma, tampoco hubo respuesta a la convocatoria de Blocus. La Policía Nacional y la Policía Local han desplegado un dispositivo similar al del viernes con patrullas en las entradas de la Plaza de España, parando a varios grupos de jóvenes para identificarles y registrar sus pertenencias.

En un comienzo, la convocatoria llamaba a acudir a tal lugar a las 19:30, pero poco después de las 17:00 el perfil de Instagram ha modificado la ubicación trasladando todo a la Plaza del Olivar. Sin embargo, no ha habido movimiento significativo de manifestantes. Los establecimientos han abierto con normalidad.

Las convocatorias se han enmarcado en una serie de llamamientos que Blocus ha difundido también para otras ciudades como Bilbao, Zaragoza, Sevilla y Granada.

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