Alerta en La Palma tras un apagón general que deja a la isla sin suministro eléctrico

Los detalles Este lunes, a las 06:42 horas, se ha registrado un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular. Ante esta situación, se ha declarado la Situación de Alerta PLATECA.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla de La Palma tras registrarse este lunes, a las 06:42 horas, un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular.

Este cero energético ha afectado a 50.508 suministros eléctricos de la isla, en una incidencia cuyo origen se desconoce por el momento y que se ha producido en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Según la información de Endesa a EFE, ya se encuentran en marcha las maniobras para recuperar el servicio eléctrico.

Según Emergencias, ante esta situación, se ha declarado la Situación de Alerta PLATECA, a efectos de seguimiento de la evolución de la incidencia, apoyo en la coordinación entre las administraciones y organismos implicados y valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.

El fallo general del sistema eléctrico se produjo a las 06:38 horas y, a primera hora de la mañana, la isla se encontraba en situación de pre-reposición, a la espera del arranque de los grupos de generación y de las instrucciones de Red Eléctrica (REE) para restablecer el suministro.

Uno de los elementos que condiciona la reposición es la indisponibilidad de la línea Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios, la única línea de transporte eléctrico de la isla y cuya gestión corresponde a Red Eléctrica. Esta infraestructura ya había registrado una incidencia durante la madrugada, antes de producirse el cero energético, según han detallado las mismas fuentes

Apagón en toda la isla

El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico. La declaración se ha realizado en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado mediante el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.

La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el PLATECA ante este tipo de incidencias. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que está muy pendiente de la situación en La Palma, donde hasta el momento no se han registrado daños personales, aunque sí se han producido incidencias relacionadas con acumulaciones de agua como consecuencia de las precipitaciones.

Ante las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y el cero energético mantienen a la isla sin suministro eléctrico, Clavijo ha pedido a la población que extreme las precauciones, evite los desplazamientos innecesarios, no cruce zonas inundadas y reduzca el uso del vehículo.

Asimismo, ha instado a seguir las indicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias y de los servicios de emergencia mientras continúan las actuaciones para hacer frente a las incidencias meteorológicas y al apagón generalizado en la isla.

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