Puente, en el punto de mira: la oposición insiste en su dimisión y el PP va más allá y señala a Sánchez

El contexto "Que se vaya es imprescindible, pero insuficiente", afirma Alberto Núñez Feijóo mientras Vox tilda de "canallada" que se hable de error humano como causa del accidente. Junts, BNG y Frente amplio se suman a las peticiones de dimisión: "Es inaplazable".

Tras el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, que resultó en decenas de muertes, diversas figuras han exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, criticó la gestión gubernamental, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de incompetencia y corrupción en el Ministerio de Transportes. Santiago Abascal, de Vox, exigió transparencia sobre el accidente y anunció que su partido se personará como acusación popular. Junts, BNG y Compromís también han solicitado la dimisión de Puente, subrayando la necesidad de investigar el incidente para restaurar la confianza en el sistema ferroviario.

Son varios los rostros que han exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, en el que fallecieron decenas de personas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha diagnosticado en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' un deterioro general de los servicios públicos: "España está en fallo sistémico. La gestión se ha suplido por la propaganda".

El líder del PP recupera el tono electoral con eslóganes que ya se adaptan a la tragedia en Toledo: "Un presidente digno no baila mientras España descarrila". "Que Puente se vaya es imprescindible, pero insuficiente", agrega. Así, apunta a una gestión corrupta del Ministerio de Transportes: "Quien ha consentido que el Ministerio se llenase de incompetencia y corrupción es Pedro Sánchez. Los ciudadanos lo saben y lo expresarán democráticamente."

De su lado, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, expone que "las vías del tren y el mantenimiento de estas están encargadas a una empresa que se llama Adif", una empresa, que, ha subrayado, "es pública al 100%": "Y resulta que es una empresa en donde el ministro Puente se ha dedicado a colocar a sus amigos en los órganos de dirección".

Abascal exige "conocer toda la verdad"

Mientras, en referencia al terrible suceso y a las palabras de Puente y del presidente del Gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en una entrevista publicada este domingo por 'El Mundo' que "intentar convencer a la opinión pública de que es un error humano y exponer a ese trabajador es una canallada de la peor especie". "¿Qué está pasando para que fallen los sistemas técnicos? ¿Qué estaba pasando para que no se mejoraran los sistemas de seguridad? Exijo conocer toda la verdad", ha añadido.

El líder ultraderechista ha anunciado que su partido se personará como acusación popular en la causa por el accidente, pero no es el único. El PP sigue la estela de su principal socio y también se personará en la causa por la tragedia. Así lo ha anunciado este domingo Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, que ha asegurado que es algo que se lo deben a las víctimas y que desde su partido quieren "que se investigue hasta el final".

A la espera de la comparecencia del ministro en la Diputación Permanente del Congreso, tras el accidente de trenes, la portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones del 29 de noviembre, Miriam Nogueras, ha asegurado que su dimisión es "inaplazable".

Asimismo, Néstor Rego hasta ahora diputado del BNG en el Congreso y candidato en las próximas elecciones generales, dijo tener la "impresión" de que Puente "tiene los días contados" en su cargo y piden coherencia. Además, llamó a investigar lo ocurrido para dar con el origen y las causas y pedir responsabilidades. En la misma línea se encuentra Frente Amplio, que tacha como "insuficientes" las declaraciones del dirigente.

Desde Compromís también han pedido el cese del dirigente socialista. El diputado de la coalición Alberto Ibáñez señaló que Puente "no es la persona adecuada" para conseguir que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema ferroviario: "Es muy difícil".

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