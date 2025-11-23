El PP presentará en el Congreso la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas "para que se vote"

Los detalles El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras Juan Bravo asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niega a aplicar las proposiciones que salen adelante de esta materia.

El Partido Popular, a través de su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha anunciado una proposición de ley en el Congreso para reducir el IVA en carne, pescado y huevos, con el fin de aliviar la presión económica sobre las familias. Bravo critica que desde que gobierna Pedro Sánchez, la cesta de la compra ha aumentado más de un 38%, con productos como la carne y el pescado subiendo un 45% y los huevos un 78%. La propuesta busca reducir el IVA del 10% al 4% para carne y pescado, y del 4% al 0% para productos básicos y frescos. Bravo también critica la falta de preocupación del gobierno por estos problemas y la situación económica del país. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha reiterado en un vídeo la necesidad de esta medida, afirmando que el gobierno no ha atendido a sus anteriores propuestas y que es esencial para ayudar a las familias a llegar a fin de mes.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha anunciado que desde la formación presentarán en el Congreso una proposición de ley para pedir la rebaja del IVA en la carne, pescado o huevos para ayudar a las familias que ven "como con su salario no llegan a final de mes".

"Cuando analizamos la cesta, observamos como desde que gobierna Sánchez se ha incrementado en más de un 38%. Incluso hay productos como la carne y el pescado que han subido un 45% o los huevos que han subido un 78%", ha señalado Bravo, que asegura que el líder socialista se niega a aplicar las proposiciones que salen adelante de esta materia.

La proposición, según el vicesecretario, contempla el descenso del 10 al 4% del IVA para la carne y el pescado, mientras que para los productos básicos y frescos piden que descienda del 4 al 0%. "Esa es la manera que tenemos de ayudar a las familias a que lleguen a ese final de mes de una manera más fácil en la cesta de la compra", ha indicado.

Así, el 'popular' ha criticado que estos problemas a Sánchez le preocupan "poco o nada", igual que tampoco le preocupa "no tener apoyos parlamentarios para no sacar los presupuestos por tercer año o que los trenes no lleguen a tiempo".

"No le preocupa España"

"A Sánchez no le preocupa que España se apague o que la inversión extranjera no confíe en España. A él lo que le preocupa es atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena al fiscal general del estado y los más de 30 personas de su entorno que están implicados en casos de corrupción", ha señalado.

Asimismo, asegura que España es el segundo país con peor dato en riesgo de pobreza infantil de Europa y apunta que desde que Sánchez está en La Moncloa los españoles han perdido poder adquisitivo, frente a Portugal que ha mejorado en ocho puntos.

Por su parte, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un vídeo que ha publicado este domingo en su perfil de TikTok ya avanzaba algunos detalles de esta propuesta. "Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas porque han subido más de un 40%. El Gobierno no ha hecho caso. Y ahora también hay que sumar otros productos como los huevos que han subido un 78%", ha afirmado.

El dirigente del PP ha manifestado que volverán a tramitar la propuesta "para que se vote" porque, tal y como apunta, "bastante complicado está todo como para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes". "Hay recomendaciones para distraerse, y está bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir", sentencia Feijóo en el vídeo.

