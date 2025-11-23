Se acabó el frío polar: las temperaturas suben en todo el país con un frente que dejará lluvias en el norte

Los detalles España dice adiós a las heladas con aumentos generalizados que podrían ser de hasta 10 grados en el este peninsular y en las Canarias. En Galicia y en el litoral cantábrico se esperan precipitaciones que podrían ser fuertes.

La semana comienza con un aumento de las temperaturas en toda España tras el paso de una masa de aire ártico que dejó un frío polar y temperaturas bajo cero. Sin embargo, se esperan lluvias fuertes en Galicia, Asturias y Cantabria debido a un frente que entrará por el norte, con acumulados significativos en Pontevedra. Las temperaturas subirán notablemente, especialmente en las Islas Canarias y la mitad este peninsular, donde el mercurio podría aumentar hasta 10 grados. En zonas como Zaragoza y Teruel, los termómetros pasarán de 7 a 14 grados. A pesar del incremento, se prevé un nuevo descenso a mediados de semana, sin alcanzar las heladas recientes. Además, 11 comunidades están en aviso por vientos y precipitaciones intensas, y se espera fuerte oleaje en el Mediterráneo. En Canarias, tras días de calima, se anticipan lluvias débiles en el norte de la isla.

Adiós al frío polar. Adiós a la masa de aire ártico que ha dejado estampas propias del invierno en muchas zonas de España. Que ha dejado temperaturas bajo cero. Que ha traído consigo una bajada generalizada del mercurio en todo el país. Tras su paso, la semana arranca con un ascenso en las temperaturas y también con lluvias que pueden ser fuertes en Galicia, en Asturias y Cantabria por un frente que entrará por el norte.

Que va a dejar cielos más cubiertos en Santiago y en otros puntos de Galicia, con lluvias de carácter débil y continuado. En Pontevedra, las precipitaciones serán más fuertes con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el Cantábrico también se esperan lluvias que podrían ser de gran intensidad.

Así comenzará la semana en el norte. Uno en el que también subirán las temperaturas. Uno en el que el mercurio estará en ascenso en toda la Península. El aumento será generalizado, con el mercurio llegando incluso a marcar 10 grados más con respecto a las jornadas anteriores en las Islas Canarias y en la mitad este peninsular.

La subida será de siete grados en zonas como Zaragoza y Teruel, donde se doblarán los registros de los siete grados a los 14, e incluso estará por encima de los 20 grados en Andalucía y en el Mediterráneo. Los cielos estarán despejados en gran parte de la Península.

Será un breve respiro a una nueva bajada. Será un descanso a unas precipitaciones que podrían ser en forma de nieve en cotas altas en los sistemas montañosos del norte.

Además, hay 11 comunidades en aviso por vientos de hasta 80 kilómetros por hora y por precipitaciones en zonas como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En el Mediterráneo, mientras tanto, se espera un fuerte oleaje.

El descenso de las temperaturas se espera también en Canarias, Después de unos días de calima que se notarán sobre todo en las islas orientales del archipiélago.

Se esperan intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de la isla a partir del martes, con lluvias más probables a última hora.

Por lo general, las temperaturas seguirán en descenso en todo el país a mediados de la próxima semana. Eso sí, no se esperan las heladas que ha habido durante estos días a causa de una masa de aire frío que ya dice adiós.

