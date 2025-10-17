Alivio momentáneo en el PSOE tras esquivar la imagen "demoledora" de Ábalos entrando en la cárcel

El contexto El partido ha superado una semana complicada, en la que el exministro de Transportes y el que fuera su asesor han comparecido ante el Supremo y han esquivado la prisión, al menos de momento.

El PSOE ha vivido una semana difícil con José Luis Ábalos, exsecretario de Organización, enfrentándose a una comparecencia en el Tribunal Supremo junto a su exasesor, Koldo García. Ambos han evitado, de momento, la prisión provisional al acogerse a su derecho a no declarar. Aunque en el partido y el Gobierno hay alivio, se teme que su destino sea similar al de Santos Cerdán, en prisión desde junio. A pesar de que el impacto político del escándalo parece superado, la imagen de un dirigente encarcelado sería devastadora. Además, se ha fijado el 30 de octubre para la comparecencia de Pedro Sánchez en la investigación del caso Koldo en el Senado.

El PSOE ha superado una semana muy complicada, en la que el que fuera su secretario de Organización, José Luis Ábalos, afrontaba una nueva comparecencia en el Tribunal Supremo en la que se arriesgaba a entrar en prisión. Tanto el exministro como su exasesor, Koldo García, se acogieron a su derecho a no declarar en sus respectivas citas ante el juez y han conseguido librarse, por ahora, de la cárcel.

Así, entre los socialistas hay cierta sensación de alivio y de haberse ahorrado un mal trago, pero de manera momentánea, porque nadie duda en el Gobierno y en el partido de que el destino final de Ábalos y Koldo va a ser el mismo que el de Santos Cerdán, que permanece en la prisión de Soto del Real desde el pasado mes de junio.

Consideran en las filas socialistas que el impacto político de este escándalo ya está superado, pero reconocen abiertamente que volver a ver esa imagen, la de un secretario de Organización entrando en prisión, hubiera sido demoledora. La gran pregunta es, precisamente, por qué Cerdán sigue en prisión y Ábalos y Koldo, al menos de momento, se están librando.

Ya el miércoles, cuando Ábalos compareció ante el juez, fuentes del Gobierno reconocían a laSexta que no era agradable la imagen del exministro de Transportes en el Supremo como investigado, aunque consideraban que tenía más impacto emocional que político. El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Alto Tribunal, Leopoldo Puente, finalmente optó por mantenerle las medidas cautelaresque ya pesaban sobre él, al igual que hizo al día siguiente con Koldo.

Paralelamente, este jueves se conocía la fecha para la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Será el jueves 30 de octubre, según confirmaba el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta. Desde el Ejecutivo trasladaban a laSexta que "sabían" que el PP elegiría esa fecha para "tapar sus vergüenzas", puesto que el 29 de octubre se celebra en Valencia el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

En público, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha limitado a trasladar este viernes respeto a la instrucción y a las decisiones del magistrado, Leopoldo Puente: "Por nuestra parte, simplemente respetar ese procedimiento judicial y las decisiones que se van adoptando en él", ha trasladado, en declaraciones a la prensa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.