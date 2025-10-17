Ahora

Caso Koldo

Aldama se revuelve y amenaza a Koldo tras cuestionar que no esté en prisión y Cerdán sí: "Lo vas a entender el lunes"

El contexto Koldo ha cargado contra Aldama y cuestionado que esté en libertad "gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles". Unas palabras que no han sentado nada bien al empresario, considerado el 'nexo corruptor' de la trama.

El empresario Víctor de Aldama/ EFE/MariscalEl empresario Víctor de Aldama . EFE/Mariscal
Víctor de Aldama se revuelve contra Koldo García y amenaza con desvelar nueva información que le señala. Así ha respondido el empresario, a quien los investigadores consideran el 'nexo corruptor' de la trama, al exasesor de José Luis Ábalos, después de que este cuestionara que siga en libertad mientras Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional.

Lo ha hecho, además, públicamente, en las redes sociales, con un post de Instagram en el que se hace eco de las palabras de Koldo en 'La Razón', donde ha aseverado que no entiende que Aldama esté libre y Cerdán en la cárcel: "Señor, lo vas a entender el lunes. Estate muy atento", reza el mensaje.

"Parece que hay personas que o no se enteran o no se quieren enterar. Pero no hay problema, el lunes lo voy a explicar para que toda España lo entienda. Por cierto, volveré a llevar pruebas y daré luz a parte del informe de la UCO de cómo se pago el garaje de tu jefe", advierte, en alusión a Ábalos. "Y a ver si ya de una vez dejáis de tomar el pelo a todos los Españoles y asumís las cosas. Buen fin de semana a todos y sobre todo a ti, Koldo", concluye.

La publicación de Aldama llega después de que Koldo, que el jueves se se acogió a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo, se preguntara "¿cómo es posible que un señor que ha reconocido que ha cometido delitos en España, que ha admitido que ha estafado a la sociedad española dinero que le pertenece [por el IVA de hidrocarburos], solo por decir que hay miembros del PSOE que son corruptos, sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles?".

"¿Qué pasa? ¿Que para estar en prisión hay que tener el carné del PSOE en la boca y para estar en la calle otro carné?", ironizaba el exasesor de Ábalos.

