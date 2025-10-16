Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del caso Koldo del Senado el 30 de octubre

Los detalles La comparecencia del presidente del Gobierno ha sido oficializada por Alicia García, portavoz del PP en el Senado, minutos antes de trasladarla a la Mesa de la Cámara Alta.

Misterio resuelto. La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo que tendrá lugar en el Senado se producirá el jueves 30 de octubre. Así lo ha confirmado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

La única incógnita que queda por desvelar es qué senador 'popular' interrogará a Sánchez en una comparecencia a la que el propio PP ha otorgado un peso importante en los últimos días. Lo que sí confirman fuentes 'populares' a laSexta es que solo un senador preguntará a Sánchez en una comparecencia que comenzará a las 9:00 horas.

"Aquí le esperamos", ha asegurado García, que ha insistido en que Sánchez deberá responder "frente a toda España". "Deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto", afirma la 'popular', que ha proseguido afirmando que "no hay plasma que le salve, no hay relato que le tape, no hay mentira que le sirva. Los españoles merecen la verdad".

Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta que "sabían" que el PP elegiría esa fecha para "tapar sus vergüenzas", recordando que el día 29 de octubre se celebra en Valencia el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Por el momento dan pistas sobre cómo enfocará Sánchez esa comparecencia, pero sí reiteran su disposición a comparecer en comisiones como esta.

"¿Cuándo cobró el presidente del Gobierno en sobres?, ¿cuánto dinero recibió?, ¿cuántas veces?, ¿de dónde procedía?", se ha preguntado García, en línea con el argumentario del PP en los últimos días sobre este caso, retando a Sánchez a que, si "tiene la conciencia limpia, muestre los justificantes de esos pagos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desveló en su cara a cara con Sánchez en el Congreso de los Diputados de la semana pasada que citarían al líder del Ejecutivo. "Se acabó la huida", celebraba Feijóo, ante un Sánchez que se mostró irónico ante el desafío del PP: "Ánimo, Alberto".

La decisión de los 'populares' llegaba después de conocerse el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, un informe que Feijóo usó para atacar al presidente del Gobierno. La comparecencia se producirá un día después del aniversario de la DANA que sufrió Valencia, en la que murieron 229 personas.

