Algunas comunidades autónomas han cambiado radicalmente su estrategia en cuanto a la vacunación contra el coronavirus. Han pasado de no haber utilizado ni el 10% de las dosis, como es el caso de Madrid, a vacunar en días festivos.

Este miércoles, día de Reyes, Cataluña también ha optado por administrar estas vacunas. Hoy le ha tocado el turno a los sanitarios, que creen que "no se puede parar porque es necesario" agilizar el proceso para que la inmunidad entre la población cada vez sea mayor.

Y es que hay autonomías que todavía no han utilizado más del 90% de las vacunas de Pfizer que les ha hecho llegar el Gobierno central. Es el caso de Cantabria, que solo ha administrado 501 dosis, lo que supone un 5,1 de las que recibió.

La Comunidad de Madrid, que ha subcontratado a Cruz Roja para la campaña de vacunación, solo ha utilizado 5.335 de dosis, el 5,4% que les fueron entregadas. Extremadura ha administrado 1.806, el 8,3%, mientras que Cataluña ha administrado 11.191, el 9,3%.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada, asegura que "no había una preparación de los planes de funcionamiento". Algo que también han denunciado otros profesionales del ámbito sanitario. "No tiene sentido que recibamos dosis y no las apliquemos", ha añadido Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS.

Desde la Comunidad de Madrid, una de las que va con más retraso en la vacunación, insisten en que vacunarán a la población todos los días y "a todas horas, incluso de noche". "Madrid va a vacunar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y los festivos. Con todos los medios disponibles, públicos y privados", aseguró su presidenta después que se hiciera público el contrato concedido 'a dedo' a Cruz Roja.

Para lograr la deseada inmunidad de rebaño, que se sitúa en torno al 60% de la población, es necesario que la campaña de vacunación sea más rápido. Porque de las 743.000 dosis que tiene España, se han puesto 139.000.