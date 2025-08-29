Ahora

Polémica zanjada

Henry Méndez pide disculpas por decir que odia "a los rojos" y el Ayuntamiento de Madrid mantiene su concierto en Vallecas

El contexto El artista dominicano también pidió el voto para "Abascal o Mariano Rajoy" ante los gritos del público contra Pedro Sánchez.

Henry MendezHenry MendezlaSexta.com
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las fiestas del barrio madrileño de Villa de Vallecas arrancan envueltas en una gran polémica por la contratación de Henry Méndez para uno de sus conciertos. El cantante dominicano ha recibido enormes críticas tras asegurar que odia "a los rojos" durante uno de sus conciertos.

Sus palabras generaron un fuerte rechazo en Vallecas, un barrio de un marcado carácter progresista, que ha puesto los focos en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante una posible cancelación de la actuación.

Ante la magnitud del escándalo, Henry Méndez se ha visto obligado a publicar un comunicado en el que intentaba quitarle hierro a sus palabras y pedir disculpas al ver que su actuación estaba en peligro. El artista asegura que "no guarda odio ni rencor en su corazón para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad".

Además, Henry Méndez sostiene que la intención de esas palabras era "parar una situación molesta" ante los gritos del público insultando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, el cantante reconoce que su comentario fue "desafortunado" y pide perdón a "todas las personas que se han sentido agraviadas".

No obstante, recalca que esos comentarios los hizo en uso de su libertad de expresión y destaca que España "es un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea".

El PSOE de Madrid ha pedido al Ayuntamiento la cancelación del concierto de Henry Méndez alegando que es "inaceptable que se pague con dinero público a un artista que se vanagloria de odiar a las personas de izquierdas". No obstante, el Consistorio ha dado por válidas las disculpas de Henry Méndez y mantendría la actuación.

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  5. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños