Vandalizan la sede del PP de Huesca con pintura roja, huevos y dos pollos muertos

La Policía Nacional investiga el ataque producido contra la sede del PP en Huesca, en el número 4 de la céntrica calle Saturnino López Novoa, a la que han arrojado pintura roja y huevos y en cuya puerta han dejado dos pollos muertos que habían rellenado con papeles.

Fuentes del PP confirman a EFE que el ataque se produjo pasada la medianoche, cuando se arrojó pintura roja y huevos contra la fachada y la puerta de la sede del partido. Además, dejaron una huevera en el suelo, dos pollos muertos y varios papeles, entre los que se encontraba un folleto del Instituto Aragonés de la Mujer y otro en el que ponía "Viva Putin".

Tras el ataque, se han puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que recogió las pruebas y que está estudiando las cámaras de la zona para identificar al autor o autores del acto vandálico.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado todo su "apoyo al PP de Huesca" en su perfil de X, donde ha afirmado que "ningún ataque impedirá" que sigan defendiendo sus "ideas y principios". "Que lo tengan claro", ha apostillado el líder popular.

Además, el PSOE de Aragón también ha condenado el ataque en la red social X. "En los años 40, el filósofo Karl Popper afirmó que no podemos ser tolerantes con la intolerancia, ya que ésta última acabaría con nuestros valores de sociedad abierta para destruir la propia tolerancia", han expresado los socialistas, a lo que han añadido: "No podemos ponernos de perfil ante este tipo de actos vandálicos, ya que socavan nuestra democracia, y, por ello, desde el PSOE los condenaremos siempre".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, en declaraciones a EFE, ha lamentado y condenado el ataque que, según ha expresado, "atenta contra los valores democráticos de convivencia y respeto". Además, ha mostrado su deseo de que las pesquisas policiales den pronto sus frutos y se localice a los responsables de este suceso, que ha calificado de "extraño".