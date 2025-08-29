Montero acusa de "actitud negligente" y "sumamente irresponsable" al PP en su gestión autonómica de los incendios

El contexto La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda acusa al Partido Popular de "responsabilizar al PSOE de las competencias de sus autonomías" y alaba la labor de los bomberos, a quienes asegura "condiciones dignas" por el riesgo y relevancia de su profesión.

En el inicio de un nuevo curso político, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado la visita oficial a una empresa eólica para responder algunas preguntas acerca de la gestión de los incendios, un tema que ha sido objeto de disputa entre otros ministros socialistas.

La ministra califica la situación de los incendios, que han dejado cientos de miles de hectáreas quemadas en el país, como una "emergencia de la vida". En este sentido, ha dejado caer que cuando alguien "pide medios por pedir" está "quitando esos medios de otras partes donde se puedan necesitar". Una actitud de los barones populares que tacha de "negligente" y "sumamente irresponsable".

Del mismo modo, ha comentado que mientras ministros del PSOE ya han dado explicaciones en el Congreso de los Diputados, todavía no se ha escuchado a los presidentes de comunidades autónomas, competentes en materia de incendios. "Es inaudito", renegaba la socialista. Asegura que no asumir las competencias como administración y responsabilizar al Gobierno de España de ellas "es la estrategia que utiliza el PP". Desde el ejecutivo, asevera que han "practicado la lealtad desde el minuto cero".

Ensalza el papel de los bomberos

Asimismo, por un lado, Montero ha aprovechado para lamentar la pérdida de todas las personas a causa de los incendios y dar el pésame a los familiares de las víctimas que ha provocado la situación que ha atravesado España este verano.

Por otro lado, ha agradecido las labores de las autoridades que han participado en las labores de extinción, especialmente, la de los bomberos. "Este trabajo requiere un reconocimiento por parte de la sociedad. Desde el gobierno y desde el PSOE de Andalucía, vamos a trabajar de forma intensa para que se reconozca el trabajo que los bomberos están desarrollando, para que puedan contribuir a las tareas de prevención y darles condiciones dignas, puesto que arriesgan su vida cada vez que se enfrentan al fuego", alaba la vicepresidenta primera.