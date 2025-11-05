Alfonso Pérez Medina declara que tuvo acceso al contenido del correo del novio de Ayuso antes que el fiscal general

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, este miércoles en el Tribunal Supremo.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, declaró ante el Tribunal Supremo que conoció el contenido del correo filtrado sobre el caso de Alberto González Amador antes que el fiscal general, recibiendo la información de tres fuentes distintas. Pérez Medina desmintió a 'El Mundo', que afirmaba que la Fiscalía ofreció un acuerdo a González Amador, cuando en realidad fue la defensa quien lo propuso. El periodista envió un mensaje al grupo de tribunales de laSexta con esta información antes de que el fiscal recibiera el correo. Pérez Medina destacó que en laSexta "contamos la verdad", desmintiendo las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre mentiras en este asunto.

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha confirmado ante el Tribunal Supremo que conoció el contenido del correo de filtrado sobre el caso de Alberto González Amadorantes que el fiscal general y que recibió la información de tres fuentes distintas.

Pérez Medina fue el primero en desmentir a 'El Mundo' y dar la noticia de que fue la defensa de González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, la que ofreció un acuerdo de conformidad a la Fiscalía por dos delitos fiscales en la que se reconocían los hechos.

El periodista ha declarado este miércoles como testigo en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está acusado de presunta revelación de secretos por la filtración de ese correo electrónico.

Tanto los periodistas José Precedo y Marcos Pinheiro de 'elDiario.es', como Alfonso Pérez Medina han expresado que supieron del correo electrónico antes que García Ortiz.

En el caso de Pérez Medina, ha detallado que envió un mensaje por WhatsApp al grupo de tribunales de laSexta con esta información el 13 de marzo de 2024 a las 21:54 horas, cinco minutos antes de que le llegase al fiscal, que supo del mail a las 21:59 horas de ese día.

El periodista de laSexta ha explicado que "conocía la denuncia que se había presentado el día anterior" contra González Amador. "Tuve acceso a ella y sabía que los dos delitos fiscales se imputaban en concurso medial con la falsedad documental", ha relatado.

Desmintiendo un bulo

El 13 de marzo a las 21:29 horas, 'El Mundo' publicó una noticia tergiversada sobre el mail en la que decía que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo de conformidad a la defensa de González Amador.

Sin embargo, tres fuentes distintas le contaron "el contenido de esos correos, de los dos", el mail de Carlos Neira, abogado de González Amador en el que ofrecía el acuerdo de conformidad, y la respuesta del fiscal Julián Salto "en la que se aviene a la posibilidad de estudiarlo".

"Yo logro hacer la secuencia completa y es que el acuerdo de conformidad, como en casi todos estos casos, parte de la defensa del investigado y que la Fiscalía da una contestación", ha detallado.

Una vez contrastada la información, envió el mensaje al grupo de WhatsApp en el que "menciono es que hay un ofrecimiento y una contestación".

"Implícitamente, está el email de la defensa de González Amador y también la contestación del fiscal Salto", ha detallado. Finalmente, publicó el artículo que desmentía a 'El Mundo' a las 22:10 horas.

"Contamos la verdad"

Pérez Medina ha subrayado que "en laSexta contamos la verdad, le pese a quien le pese, y el tiempo nos ha dado la razón". El periodista ha respondido así a Miguel Ángel Rodríguez, que ha acusado en repetidas ocasiones a laSexta de mentir sobre este asunto.

"Mirad la mentira de los medios de la izquierda voraz", escribió en X en relación con las noticias publicadas por Pérez Medina. Este martes, el jefe de gabinete de Ayuso volvió a atacar a la cadena y la acusó ante el Supremo de "faltar a la verdad".

Una afirmación llamativa, ya que se produjo un momento después de que reconociese ser el origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador.

