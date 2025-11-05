Un periodista declara que tenía la confesión del novio de Ayuso una semana antes que el fiscal

Los detalles José Precedo ha negado que el mail de la defensa de González Amador se lo proporcionase la Fiscalía.

El periodista José Precedo, de 'elDiario.es', ha declarado ante el Tribunal Supremo que él consiguió el correo del abogado de Alberto González Amador en el que reconocía la comisión de delitos fiscales el día 6 de marzo de 2024, siete días antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado, que lo recibió en la noche del 13 de marzo de 2024.

Precedo ha testificado este miércoles en el tercer día de juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de revelación de secretos que González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración, ha añadido que el 6 de marzo recibió tres documentos por parte de su fuente: el expediente tributario de González Amador, la denuncia de Fiscalía contra González Amador y el correo del 2 de febrero donde su defensa le ofrecía un pacto a la Fiscalía.

Además, ha aclarado que "no recibí ninguna información de la Fiscalía". Precedo ha detallado que llamó a Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE), y preguntó si había alguna denuncia relacionada con Maxwell Cremona —empresa de González Amador— relacionada con la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, "me dijo que no tenía ni idea (del caso del novio de Ayuso) y que creía que era cosa de la Fiscalía de Madrid".

No podía publicar el mail

Pese a tener el 6 de marzo el mail de la defensa de González Amador a la Fiscalía, Precedo no publicó la información hasta el día 14. Horas antes, el 13 de marzo por la noche, se adelantó 'El Mundo', aunque con una versión distinta.

En su noticia, 'El Mundo' decía que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso. 40 minutos después de esa publicación de 'El Mundo', laSexta publicó la noticia que desmentía a 'El Mundo'.

Explicaba que Carlos Neira, abogado de González Amador, era quien había propuesto un acuerdo a la Fiscalía, y el correo del Ministerio Público era en respuesta a ese primer email de Neira.

Sobre este asunto, y preguntado por su tardanza en publicar la información pese a haberla recibido días antes, Precedo ha afirmado que algo "no le cuadraba" quería contrastarla para atar todos los cabos.

Además, ha subrayado que su fuente no le dejaba reproducir ninguna imagen del mail, sino solo el textual de su contenido. Finalmente, publicó la información a las 01:00 horas del 14 de marzo.

Precedo ha insistido en que la imposibilidad de publicar la captura del mail fue la razón por la que no publicó antes la información.

