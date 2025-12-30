Las cuatro balizas V16 que dejan de estar homologadas por la DGT: solo podrás seguir usándolas en este caso

Modelo de baliza V16 que a partir de 2026 será obligatoria en España para todos los vehículos.

Facua avisa del fin de la homologación de algunos modelos de baliza V16 y la DGT ya ha aclarado las dudas sobre si podrán seguir usándose o se exponen a una multa quienes ya la hayan comprado.

Nuevos cambios en torno a la adquisición de las balizas luminosas V16 que todo conductor debe llevar en su coche a partir de enero. A menos de una semana de que dé comienzo el nuevo año, este objto de emergencia obligatorio sigue envuelto en polémica. Aunque, ya advertimos, tampoco hay por qué buscarle tres pies al gato.

Si al leer el titular de esta noticia has soltado un resoplido de cansancio, te interesa seguir leyendo para saber que hay cambios, sí, que existen cuatro modelos que tenían homologación y que ahora salen del listado oficial, pero que puedes respirar tranquilo si resulta que, entre estos modelos, se encuentra la que tú adquiriste.

La noticia es cierta: la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas luminosas V16. ¿Significa eso que dejan de poder usarse? Si he comprado una, ¿ahora tengo que comprarme otra? Que no cunda el pánico: la respuesta es que no.

¿Podré seguir usando mi baliza si ha perdido su homologación?

La noticia real, sin clickbait ni bulos, se entiende de manera rápida y sencilla: existen cuatro marcas de baliza V16 que, a partir de enero, pierden su homologación. La pierden porque el certificado les caduca y la marca responsable ha decidido no renovarlo. No debería ser lo normal, pero así sucede, todo responde a motivos "administrativos y no técnicos", tal y como confirmaban desde DGT a Facua, la organización que se dedica a la defensa de los consumidores.

Era Facua precisamente quien avisaba de la noticia, pues al conocer que toda baliza debe tener homologación para evitar la multa de tráfico y responder a los criterios exigidos por la DGT. Tras la noticia, la aclaración que llama a la calma: aunque pierdan su homologación, podrán seguir usándose si la compra de la misma se realizó antes de este mes de enero (es decir, antes de que caduque el certificad).

De 'Don Feliz' a 'Ikrea': las cuatro marcas que pierden su certificado

Los modelos y marcas cuya vigencia ha finalizado son:

Don Feliz V16IoT (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

The Boutique For Your Car V16IoT (Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

Ikrea V16IoT (Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

Call SOS modelo XL-HZ-001-VC (Ditraimon SL).

Los tres primeros modelos son de fabricación china, mientras que el cuarto se ha fabricado en España, según informaba Facua-Consumidores en Acción. Estos cuatro modelos dejarán de comercializarse, aunque podrán seguir usándose en las carreteras, indican desde Facua.

En unos casos han sido retirados a petición de los propios interesados y en otros porque finalizó su vigencia y no fueron renovados. Según Facua, el uso de las balizas que hayan sido adquiridos con anterioridad a su pérdida de vigencia es seguro para los conductores y podrán seguir usándose a partir del 1 de enero de 2026 porque siguen cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

Además, Facua denuncia también que en plataformas como Amazon, AliExpress y Leroy Merlin balizas continúen a la venta indicando que son 'homologadas por la DGT', pero no aclaran que su vigencia, como mero complemento de los triángulos de señalización, caducará este miércoles.

Por otro lado, Facua ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V-16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que todavía están a la venta pese a que dejarán de ser válidos a partir del próximo 1 de enero.

Estas son todas las balizas V16 homologadas por la DGT

Si aún no tienes tu baliza V16 y quieres asegurarte que mantengan la homologación, te dejamos el listado de DGT con los dispositivos a la venta que a partir del próximo 1 de enero serán obligatorias para coches, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

