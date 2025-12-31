La Fiscalía pide que se retire la condición de perjudicados en el caso Leire a Aldama y a García-Castellón

Los detalles En el caso del juez jubilado, El Ministerio Público rechaza su personación porque "basa su interés personal, y condición de víctima en el presente procedimiento y en la aparición de una serie de noticias periodísticas".

La Fiscalía ha solicitado que se retire la condición de perjudicados en el caso Leire Díez al empresario Víctor de Aldama y al juez jubilado Manuel García-Castellón. Según un documento judicial al que accedió laSexta, la Fiscalía argumenta que Aldama no puede ser considerado víctima por hechos ajenos a la trama investigada, ya que son acciones delictivas distintas. En cuanto a García-Castellón, su personación se rechaza porque su interés se basa en noticias periodísticas que cuestionan su integridad profesional. La Fiscalía sugiere que las acusaciones de injurias se persigan en un proceso separado.

Así consta en un documento judicial al que ha tenido acceso laSexta y donde la Fiscalía expone que, en el caso de Aldama, "difícilmente se puede considerar víctima o perjudicado por hechos completamente ajenos a la trama que en esta causa se está investigando".

De esta manera, el Ministerio fiscal considera que se trata de "acciones delictivas diferentes, que atacan diferentes bienes jurídicos y que responderían a distintas intencionalidades, como serían ofrecerle beneficios procesales a cambio de determinada información sobre los procedimientos en los que se haya incurso".

Además, añade que, en caso de existir indicios delictivos en los hechos que denuncia, "se podría seguir el correspondiente procedimiento judicial para depurar las responsabilidades por las escuchas ilegales".

En el caso de García-Castellón, la Fiscalía ha rechazado su personación porque "basa su interés personal, y condición de víctima en el presente procedimiento y en la aparición de una serie de noticias periodísticas".

El Ministerio fiscal señala que en dichas noticias se dice que "dentro de las reuniones que pudieron haber mantenido los investigados en esta causa para obtener información con la que desacreditar actuaciones judiciales contra el PSOE, y ello a cambio de obtener beneficios profesionales, se pudieron hacer alusiones cuestionando la integridad del ejercicio profesional del Sr. García Castellón como Magistrado".

Esto, dicen, "supondría un menoscabo en su honor personal y profesional, cuestionando las resoluciones que fue tomando en la instrucción de las causas que, ante la Audiencia Nacional, se han seguido contra el Comisario Villarejo". Además, según la Fiscalía, dichas afirmaciones podrían ser "constitutivas de un delito de injurias" y deberían ser perseguidas en un proceso independiente a este.

