La Grossa de Cap d'Any 2025 | ¿A qué hora es el sorteo de la lotería catalana?

¡Avui és dia de sorteig! Y nuestra querida Roser Arenas ya lo tiene todo preparado para que comience el sorteo del último día del año en Cataluña. ¿Qué números se llevarán el premio de La Grossa de hoy? Decubre el resultado ganador en laSexta.

La cabezona más querida de toda Cataluña, Roser Arenas, ya lo tiene todo preparado para acompañar el sorteo de La Grossa de Cap d'Any de este 2025, una de las loterías más esperadas del año desde hace algo más de una década.

Este 31 de diciembre, como no podía ser de otro modo, estaremos ofreciéndote los resultados ganadores del primer premio, segundo premio, tercer premio, los dos cuartos y tres quintos premios. ¿A partir de qué hora comenzaremos a escuchar eso de "Fem la Grossa!"? Te lo contamos.

Tras conocer la Grossa de la Castanyada, la Grossa de la Diada y la Grossa de Sant Jordi, para abrir paso a la nit de Cap d'Any llega la más esperada de todas: la Grossa de Cap d'Any de 2025. Organizada por Loteries de Catalunya, este jueo de loteria pasiva ofrece mucho más que un jugoso primer premio de 200.000 euros: este sorteo destina parte de sus beneficios a diferentes fines sociales, multiplicando así a quienes salen ganadores en este juego.

Horario: ¿a qué hora empieza el sorteo La Grossa?

Pocos cambios, la tradición se mantiene: este 31 de diciembre de 2025 el sorteo de la Grossa de Cap d'Any dará comienzo a las 13:00 horas desde las instalaciones de Sant Joan Despí.

Sus participantes podrán seguirlo, en directo, a través del canal oficial de Loteries de Catalunya y en laSexta podrás comprobar cada uno de sus resultados desde el primer minuto en que se conozcan.

Premios de la Grossa de Cap d'Any

Este sorteo pone a la venta 100.000 números del 00000 al 99999 en billetes de formato físico y electrónico que sus jugadores pueden obtener por un valor de 10 euros.

Cinco de esos números se convierten en los cinco grandes premios del sorteo catalán, que se dividen en:

Un primer premio con un importe de 200.000 euros por billete.

con un importe de por billete. Un segundo premio con un importe de 65.000 euros por billete.

con un importe de por billete. Un tercer premio con un importe de 30.000 euro s por billete.

con un importe de s por billete. Dos cuartos premios con un importe de 10.000 euros por billete.

con un importe de por billete. Tres quintos premios de 5.000 euros por billete.

Además, Loteries de Catalunya ofrece premios equivalentes a aquellas pariticipaciones que compartan terminaciones con los números ganadores de manera proporcional. Eso sí, los premios no son acumulativos, es decir, un billete cuyas últimas cuatro cifras coincidan con el número premiado obtendrá el premio correspondiente al acierto de las cuatro cifras, pero no el premio correspondiente a las tres, dos o a la última cifra.

Ahora bien, si un número resulta ganador en más de una categoría de premios porque sus cifras coinciden con más de uno de los números extraídos, los premios sí se acumularán.

Comprueba los números premiados

Podrás comprobar aquí los números ganadores desde el momento en que finalice el sorteo:

Primer premio: pendiente de confirmación → 200.000 euros

→ 200.000 euros Segundo premio: pendiente de confirmación → 65.000 euros

→ 65.000 euros Tercer premio: pendiente de confirmación → 30.000 euros

→ 30.000 euros Cuartos premios: pendiente de confirmación → 10.000 euros

→ 10.000 euros Quintos premios: pendiente de confirmación → 5.000 euros

