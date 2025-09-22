Alfonso Pérez Medina ve improbable que el novio de Ayuso llegue a un acuerdo: "Las relaciones con la fiscalía no son las mejores"

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por varios delitos económicos. Más información en el vídeo de Más Vale Tarde.

Hace unas horas se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo consultó a la abogada y criminóloga Bea de Vicente sobre cuánto tiempo tendría González Amador para negociar un acuerdo con la fiscalía.

"Lo lógico es que él ahora cuando presente su escrito de defensa quizá todavía no pacte, pero lo suyo es que llegue muy tranquilo el día del juicio porque haya llegado a un acuerdo", comenta la colaboradora.

Sin embargo, Alfonso Pérez Medina ofrece una perspectiva diferente y recuerda que, en estos momentos, "las relaciones con la fiscalía no son las mejores".

Esto se debe a que González Amador "presentó una querella por la revelación de secretos de ese correo que presentó su abogado". "Para llegar a un acuerdo tendría que tener el aval de la fiscalía y recordemos que el Fiscal General del Estado está sentado en el banquillo por la dilación de ese recurso", señala Pérez Medina.