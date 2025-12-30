Ahora

Cuenta atrás para la llegada de la baliza V-16 entre quejas y dudas: "La tenía puesto uno en la autovía y no lo vi hasta que lo tenía encima"

El contexto La nueva baliza V-16 será obligatoria en menos de 48 horas, pero hay quienes están esperando hasta el último momento para comprarla. El dispositivo vale en torno a unos 50 euros y precisamente es su precio lo que critican algunos conductores.

Quedan apenas dos días para que la nueva baliza de señalización sea obligatoria y la transición está siendo algo liosa para los conductores. Todavía hay muchos que no la han comprado y otros que están apurando hasta el último momento para meterla en la guantera. No obstante, también hay quien se niega a hacerlo. "No creo que la vaya a comprar", ha expresado un conductor.

Sea como fuere, los establecimientos donde se venden no paran de recordar su carácter obligatorio, porque de lo contrario, se podrá imponer una sanción de hasta 80 euros. "Ahora mismo acabo de comprar dos balizas para el coche porque digo: 'Me van a multar'", ha indicado otro automovilista.

Por otra parte, el dispositivo vale en torno a unos 40 o 50 euros y precisamente es el precio lo que han criticado algunos conductores. "Ya la podrían poner a 10 euros para que la gente pueda comprarla", ha afirmado un conductor ante las cámaras de laSexta. A otros la baliza no les convence porque, dicen, que hay dudas sobre su visibilidad real. "La tenía puesto uno en la autovía y no lo vi hasta que lo tenía muy encima".

Con todo, cabe recordar que no vale cualquier baliza, sino que solo servirán aquellas que estén homologadas y conectadas a la DGT. En este sentido, si se resisten a comprarla aún tienen una oportunidad, pídanla como regalo.

