Cuenta atrás para la llegada de la baliza V-16 entre quejas y dudas: "La tenía puesto uno en la autovía y no lo vi hasta que lo tenía encima"

A dos días de que la nueva baliza de señalización sea obligatoria, la transición está siendo confusa para los conductores. Muchos aún no la han adquirido, mientras que otros esperan hasta el último momento para guardarla en la guantera. Algunos conductores se niegan a comprarla, a pesar de que los establecimientos insisten en su obligatoriedad para evitar sanciones de hasta 80 euros. El dispositivo cuesta entre 40 y 50 euros, un precio criticado por algunos, quienes sugieren un costo más accesible. Además, solo las balizas homologadas y conectadas a la DGT serán válidas. Algunos cuestionan su visibilidad en carretera.

Quedan apenas dos días para que la nueva baliza de señalización sea obligatoria y la transición está siendo algo liosa para los conductores. Todavía hay muchos que no la han comprado y otros que están apurando hasta el último momento para meterla en la guantera. No obstante, también hay quien se niega a hacerlo. "No creo que la vaya a comprar", ha expresado un conductor.

Sea como fuere, los establecimientos donde se venden no paran de recordar su carácter obligatorio, porque de lo contrario, se podrá imponer una sanción de hasta 80 euros. "Ahora mismo acabo de comprar dos balizas para el coche porque digo: 'Me van a multar'", ha indicado otro automovilista.

Por otra parte, el dispositivo vale en torno a unos 40 o 50 euros y precisamente es el precio lo que han criticado algunos conductores. "Ya la podrían poner a 10 euros para que la gente pueda comprarla", ha afirmado un conductor ante las cámaras de laSexta. A otros la baliza no les convence porque, dicen, que hay dudas sobre su visibilidad real. "La tenía puesto uno en la autovía y no lo vi hasta que lo tenía muy encima".

Con todo, cabe recordar que no vale cualquier baliza, sino que solo servirán aquellas que estén homologadas y conectadas a la DGT. En este sentido, si se resisten a comprarla aún tienen una oportunidad, pídanla como regalo.

