La llegada de migrantes a España experimenta su mayor caída desde 2019 pese al relato ultra de la "invasión"

La entrada de migrantes a España por tierra y mar ha disminuido un 40% en 2025, marcando la mayor reducción desde 2019, cuando descendió un 49%, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, Baleares ha experimentado un aumento del 27% en las llegadas marítimas, con 7.295 personas, lo que ha incrementado la presión sobre el sistema de acogida. Este fenómeno recuerda al ocurrido en Canarias en 2024. Estos datos contrastan con el discurso de la derecha y ultraderecha sobre una "invasión" migratoria. Además, ACNUR expresa preocupación por los menores no acompañados, especialmente en Canarias, donde el 22% de los migrantes tiene menos de 16 años.

La entrada de migrantes a España por tierra y mar ha caído un 40% en 2025, lo que supone la mayor reducción desde 2019, cuando las llegadas bajaron un 49%, según los datos del Ministerio del Interior, presentados el pasado 15 de diciembre. Esto se plasma en la llegada de 35.035 personas a nuestro país.

Baleares es la única comunidad autónoma que rompe esta tendencia, con un incremento de un 27% de las entradas por vía marítima, lo que supone la llegada de 7.295 personas, lo que disparó la presión sobre el sistema de acogida, obligando a las administraciones a buscar soluciones de emergencias en polideportivos e instalaciones públicas.

De esta forma, el archipiélago ha vivido un fenómeno similar al acontecido en Canarias en 2024, donde este año han visto aliviado el problema debido a la variación de las rutas migratorias.

Los datos desmontan el relato ultra

Estos datos chocan frontalmente con el relato abanderado en los últimos meses por la derecha y la ultraderecha, que sostienen que España vive una crisis nacional por la "llegada masiva" de migrantes, llegando a catalogar el fenómeno migratorio de "invasión".

Un relato y un desprecio que en las últimas semanas se ha plasmado en la crisis generada en Badalona (Barcelona) por el macrodesalojo del instituto B9, que fue instigado por el alcalde de la localidad, Xavier García Albiol (PP).

Este desalojo, que dejó durmiendo en la calle y sin alternativa habitacional a más de 400 personas, desató una espiral de violencia entre los afectados y grupos de extrema derecha que pedían su expulsión de la zona, vinculando el origen extranjero de buena parte de estas personas con inseguridad, criminalidad y delincuencia.

Preocupación por los menores no acompañados

Pese a la caída de la entrada de migrantes en España, los organismos internacionales alertan que no se vislumbra una disminución del flujo migratorio en los próximos años, ya que la situación en los países de origen de estas personas sigue siendo dramática. En consecuencia, explican que esta bajada se debe, principalmente, a que buena parte de las personas que podrían haber llegado a Europa a través de España lo han hecho por otras vías que han sufrido un aumento este año.

Además, la organización de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) está expresando una "preocupación especial por los niños y niñas no acompañados, particularmente en Canarias, debido a su vulnerabilidad extrema", puesto que el 22% de las personas que han llegado al archipiélago tienen menos de 16 años.

"Hasta la fecha, las autoridades españolas han concedido protección internacional en el 65% de los aproximadamente 700 casos resueltos, porcentaje que se eleva al 80% en el caso de las niñas, debido a las formas específicas de persecución por razón de género", detalla Acnur.

