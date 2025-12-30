El paraguas en casa, salvo en Canarias, y el abrigo puesto: la Nochevieja será la noche más fría de la semana

Los detalles En Vitoria comenzarán directamente bajo cero a las 00:00 y a las 06:00 ya hará -2 grados. Mientras, en puntos centrales de la Península, como Madrid y Valladolid, empezarán con 2 grados la medianoche pero también acabarán bajo cero.

Este miércoles ya es Nochevieja y, con ella, muchos planes al aire libre para recibir el 2026. Buenas noticias para Península y Baleares, ya que podrán dejar el paraguas en casa, pero no será el caso en Canarias, donde a los más tardíos les hará falta ya que las lluvias comenzarán en las primeras horas del nuevo año.

Lo que sí hará falta será el abrigo. En Vitoria comenzarán directamente bajo cero a las 00:00 y a las 06:00 ya hará -2 grados. En puntos centrales de la Península, como Madrid y Valladolid, empezarán con 2 grados la medianoche pero también acabarán bajo cero.

Mientras, en el Mediterráneo y en el sur de Andalucía las temperaturas en comparación serán algo menos frías, donde se espera entre 5 y 6 grados de mínima para acabar la noche más fría de la semana.

Una nueva borrasca para Año Nuevo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado esta tarde el cambio de tiempo que llegará con el Año Nuevo gracias a una nueva borrasca atlántica, de nombre Francis, que afectará a Canarias desde el mismo 1 de enero y a la península ibérica a partir del día siguiente.

Este miércoles prevalecerá todavía el tiempo anticiclónico en la Península y Baleares con la niebla como principal protagonista, sobre todo en el interior de Galicia, depresiones del noreste peninsular y ambas mesetas, mientras en Canarias predominarán los intervalos nubosos, según ha informado EFE.

El Año Nuevo traerá consigo el cambio de tiempo en la mayor parte de España, donde las altas presiones dejarán paso a la nueva borrasca Francis y sus frentes asociados, que traerán precipitaciones generalizadas ocasionalmente tormentosas desde el día 1 en Canarias y, probablemente, desde el día 2 a última hora en el oeste peninsular empezando por el golfo de Cádiz.

Además, el día 3 llegará una masa de aire frío continental en el norte con más precipitaciones que podrán ser de nieve en cotas bajas.

Del 4 al 6

La borrasca Francis irá perdiendo fuerza y se situará entre el Estrecho y el Mediterráneo occidental donde, junto con un anticiclón atlántico, dará paso a una nueva entrada de aire polar continental con un importante descenso de temperaturas.

Aunque se espera que se despejen algo a lo largo del día 6, los cielos estarán cubiertos en gran parte de la Península incluyendo la noche de Reyes, con probables precipitaciones que serán más intensas en el litoral mediterráneo que en el atlántico y nieve en amplias zonas del interior y vertiente cantábrica.

