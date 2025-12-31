Ayuso, Yolanda Díaz, Rollán... las perlas que dejan nuestros políticos en este 2025

Micros abiertos, frases polémicas y chascarrillos fallidos: repasamos los momentos más comentados de Feijóo, Sánchez, Rollán, Yolanda Díaz y Ayuso que han marcado el año político en España.

El 2025 ha sido un año de frases que van a pasar a la historia. Lapsus, declaraciones inesperadas o comentarios polémicos que se han convertido en noticia. Algunos políticos han brillado… por lo inesperado de sus palabras.

Feijóo y el chascarrillo fallido

Durante una sesión de control en el Congreso, el líder del PP intentó hacer un juego de palabras sobre una serie de TV basada en los años de Pedro Sánchez, pero se trabó y el turno terminó antes de tiempo: "Sabe una cosa, se va a rodar algún día una serie de TV sobre sus años de presidente y se titularía Anatop at…" (quería decir Anatomía de un farsante).

Francina Armengol intervino: "Se le ha acabado el turno."El chascarrillo fallido le corona como la perla número uno del año.

Pedro Sánchez y la confesión de hambre

En plena Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, marcada por la crisis interna y los informes de la UCO que implicaban a Santos Cerdán, Pedro Sánchez cerró la rueda de prensa con un comentario muy humano: "Son las cinco… no he comido…" Un momento que recuerda que, incluso los políticos más poderosos, también sienten hambre.

Rollán y el micro abierto más sincero

En una sesión de control del Senado, el presidente de la Cámara intentaba calmar a los senadores que no guardaban silencio. Pero un micro abierto dejó al descubierto lo que todos hemos pensado alguna vez: "Ruego que vayan tomando asiento, ya que va a comenzar la sesión plenaria… hay mucho ruido y… les importa tres pollas en vinagre." La frase se escuchó en toda la sala y se convirtió en uno de los momentos más comentados del año.

Yolanda Díaz y los aplausos inesperados

Durante otra sesión de control en el Senado, la vicepresidenta segunda se convirtió en protagonista con un comentario que incluso provocó aplausos en la bancada del PP: "Usted, que está tan preocupada por la corrupción, y señora García, queda Gobierno de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás." Un momento que sorprendió a todos y que ya ha quedado para la posteridad.

Ayuso y su "rebeldía" ante el aborto

En un debate sobre el registro de objetores de aborto en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña se declaró en rebeldía: "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo, no se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar." Una frase polémica que se convirtió en uno de los momentos más comentados del año.

El 2025 ha estado lleno de frases para recordar: juegos de palabras fallidos, confesiones humanas, micros abiertos, aplausos inesperados y rebeldías. Una temporada política que demuestra que, más allá de las leyes y las crisis, nuestros políticos también nos dejan momentos para el recuerdo… y para los memes.

