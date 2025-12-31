Ha sido operado
Ingresan a Roberto Carlos en un hospital de Brasil por un problema de corazón
El exfutbolista del Real Madrid ha sido operado en Brasil tras acudir a una cita médica en una pierna en la que tiene un trombo.
Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña, ha sido ingresado en un hospital de su país por un problema de corazón. Según ha informado Cristóbal Soria en 'Espejo Público', el exjugador acudió al centro por una prueba médico y tuvo que ser operado de urgencia.
El legendario lateral izquierdo fue intervenido para colocarle un catéter. Una operación que duró algo más de tres horas.
Así lo contaba el colaborador de 'El Chiringuito': "Me acaba de llegar una información recientemente que Roberto Carlos se encontraba pasando estas fechas en Brasil en compañía de su actual esposa y uno de sus hijos y aunque se encuentra fuera de peligro ha sufrido un infarto".
"Se encuentra ahora mismo ingresado en un hospital de Sao Paulo. Insisto, fuera de peligro, pero ha sufrido un infarto", ha contado Soria.