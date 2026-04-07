Koldo escondido, Ábalos serio, Aldama desafiante y alguna carcajada: los gestos de los acusados en el primer día de juicio por el caso mascarillas

La otra cara Han escuchado las declaraciones de los primeros testigos, entre los que estaban la expareja de Ábalos o el hermano de Koldo.

Este martes, en el Tribunal Supremo, se ha desarrollado la primera sesión del juicio por presuntos amaños de contratos de material sanitario, con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como acusados. Cada uno mostró actitudes diferentes: Koldo García se mantuvo agachado y oculto, mientras Ábalos, visiblemente deteriorado, permaneció serio la mayor parte del tiempo, aunque se mostró emocionado tras la declaración de su hijo. Víctor de Aldama adoptó una postura desafiante, esbozando sonrisas durante el testimonio de Joseba García, hermano de Koldo, lo que descolocó al fiscal.

Este martes se ha podido ver en el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, Koldo García y al que la UCO considera el "nexo corruptor" de la trama de las mascarillas: Víctor de Aldama. En la primera sesión del juicio por presuntos amaños de contratos de material sanitario y mordidas, sus gestos durante toda la sesión han sido de lo más elocuentes.

En el banquillo han estado los tres acusados, cada uno con una actitud y un gesto completamente diferentes. Koldo Garcíase ha pasado la mayor parte del tiempo agachado, con la cara oculta. Prácticamente ha sido imposible ver su mirada e incluso Ábalos, que le miraba frunciendo el ceño, se ha extrañado de su actitud.

Por su parte, el exministro, al que se le ha visto deteriorado en comparación con el momento en el que saltó el caso a la luz hace dos años, ha preferido hacer muchos gestos. Eso sí, se ha mantenido muy serio la mayoría del tiempo.

El que fuera secretario de Organización del PSOE se ha mostrado aparentemente emocionado cuando su hijo terminaba de declarar. Solo se le ha visto en una actitud algo más positiva en unas pocas ocasiones. Una de ellas ha sido durante la declaración de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.

Cuando el fiscal ha leído un mensaje que ella le envió a Ábalos y que dice "en esta mierda me has metido con el puto piso", la mujer ha contestado que "le podría haber dicho eso y muchas más cosas", algo que ha provocado la risa del exministro y de su exasesor.

Por último, el empresario Víctor de Aldama ha tenido una actitud muy distinta, más desafiante. Con la mirada fija y muchos parpadeos, ha esbozado alguna sonrisa justo cuando Joseba, el hermano de Koldo, declaraba. Ha sido cuando Joseba García respondía que compró el coche "en septiembre u octubre", un testimonio que ha descolocado hasta al fiscal.

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